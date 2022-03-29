‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın

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FRANSA’nın Montpellier şehrinde yaşayan hemşire Camille ile nörobiyoloji araştırmacısı Antoine, 8 ay önce bisikletleriyle yola çıktı. 7 bin kilometreden fazla bisiklet süren Fransalı çift, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan’ı geçtikten sonra Türkiye’ye vardı. Üç aydır Türkiye’de olan çift, İzmir, Denizli, Isparta, Aksaray, Konya, Kayseri, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman’dan sonra Van’a gitti. Van’da çeşitli tarihi yerleri ziyaret eden çift, Çıldır Gölü’nü gezdikten sonra Gürcistan’a geçecek. Ziyaretleriyle ilgili açıklamada bulunan Camille ve Antonia çifti, insani yardım görevlerine katılmak, bu amaçla fotoğraf ve video raporu hazırlamak için böyle bir gezi düzenlediklerini, gittikleri yerlerde bol bol fotoğraf ve video çektiklerini söylediler. Türkiye’nin gezdikleri yerler içinde en sevdikleri ülkelerden biri olduğunu ifade eden çift, “Türkiye şu ana kadar en sevdiğimiz ülkelerden biri. İnsanları çok misafirperver ve bize bu ülkeyi sevdirdiler. Derinden teşekkür ediyoruz” dediler.