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‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın

#Van Gölü#Fransız Çift#Camille Ve Antoine
‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın

Fransa’dan bisikletleriyle 8 ay önce yola çıkan Camille ve Antoine, üç aydır kaldıkları Türkiye’de Van’a gitti. Çift, “Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın” mesajı verdi.

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FRANSA’nın Montpellier şehrinde yaşayan hemşire Camille ile nörobiyoloji araştırmacısı Antoine, 8 ay önce bisikletleriyle yola çıktı. 7 bin kilometreden fazla bisiklet süren Fransalı çift, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan’ı geçtikten sonra Türkiye’ye vardı. Üç aydır Türkiye’de olan çift, İzmir, Denizli, Isparta, Aksaray, Konya, Kayseri, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman’dan sonra Van’a gitti. Van’da çeşitli tarihi yerleri ziyaret eden çift, Çıldır Gölü’nü gezdikten sonra Gürcistan’a geçecek. Ziyaretleriyle ilgili açıklamada bulunan Camille ve Antonia çifti, insani yardım görevlerine katılmak, bu amaçla fotoğraf ve video raporu hazırlamak için böyle bir gezi düzenlediklerini, gittikleri yerlerde bol bol fotoğraf ve video çektiklerini söylediler. Türkiye’nin gezdikleri yerler içinde en sevdikleri ülkelerden biri olduğunu ifade eden çift, “Türkiye şu ana kadar en sevdiğimiz ülkelerden biri. İnsanları çok misafirperver ve bize bu ülkeyi sevdirdiler. Derinden teşekkür ediyoruz” dediler.

‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın
Türkiye’de en çok Mardin’in Midyat ilçesini beğendiklerini aktaran çift, Van Gölü’ne ise hayran kaldıklarını söylediler. Ziyaret sırasında bölgeyi keşfetme fırsatını yakaladıklarını vurgulayan çift, “Van’dan sonra bölgenin doğusunu geçip özellikle Çıldır Gölü’nü keşfedeceğiz. Ardından da Gürcistan’a gideceğiz” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 1.5 yılda Nepal’e varmayı planlayan Camille ve Antonia, “Daha sonra tekrar bisikletle farklı bir rotadan döneceğiz. Toplamda 20’den fazla ülkeyi ziyaret etmeyi düşünüyoruz” diye konuştular. Fransız çift, konuşmalarının ardından hem Türkçe hem Fransızca “Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın” sloganı attı.
‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın
‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın

‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın

‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın

 

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#Van Gölü#Fransız Çift#Camille Ve Antoine

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