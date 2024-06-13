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Valleriia’nın cesedi bulundu... Polisin ihmali mi var?

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Chemnitz Polis Teşkilatı#Carsten Kaempf
Valleriia’nın cesedi bulundu... Polisin ihmali mi var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 10:03

Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Döbeln kasabasında geçen haftadan beri kayıp olan 9 yaşındaki Valeriia’nın cesedi bulundu. Polis, kızın bir cinayete kurban gittiğinin tahmin edildiğini ve bu yönde soruşturma başlattıklarını duyurdu.

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OLAYI soruşturan Chemnitz Polis Teşkilatı, kızın şiddet gördüğünü ve bu nedenle hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk yapılan incelemede cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedilirken, soruşturma, kızın ailesinin ‘sosyal çevresinden yakın birileri’ üzerine odaklandı. Ceset, kızın evinden yürüyerek yaklaşık dört kilometre uzaklıktaki ormanlık bir alanda, çalılıklarının içinde bulundu. Kızın ölüm zamanı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak Bild gazetesi, 5 Haziran’da, kız öğrencinin kaybolduğunun bildirilmesinden iki gün sonra bir tanığın, Döbeln’de kızı arayan memurlara giderek kızın kaybolduğu gün yakındaki ormanlık alanda duyduğu bir çığlığı bildirdiğini yazdı. Soruşturmayı yürüten birimin yöneticisi Mandy Kürschner, tanığın çığlığı olay yerinden yaklaşık iki kilometre uzakta duyduğunu doğruladı. Bild, polisin ifadenin peşinden gitmediğini ve ihbarın 7 gün boyunca takip edilmediğini iddia etti. Polisten yapılan açıklamada, tanığın sesin geldiği yeri somut olarak tanımlayamadığı belirtildi.

Valleriia’nın cesedi bulundu... Polisin ihmali mi var
‘BUNU AİLESİNE BORÇLUYUZ’
Chemnitz Polis Müdürü Carsten Kaempf, şu anda mutlak odak noktasının fail ya da faillerin tespit edilmesi olduğunu söyledi. Kaempf, polisin henüz bir şüpheliyi tespit edemediğini, ancak her türlü çabayı göstereceklerini söyledi ve “Bunu Valeriia’ya ve ailesine borçluyuz” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde polis memurları, arama köpekleri, insansız hava araçları ve bir helikopter de dahil olmak üzere defalarca kaybolan kızı aramak için görevlendirildi. Yaklaşık 24 bin nüfuslu şehrin güneyinde, çoğunlukla çayırlar, tarlalar ve ormanlar arandı. Mulde Nehri’nde de arama yapıldı ve çevre sakinleri sorgulandı.

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#AVRUPADAN HABER#Chemnitz Polis Teşkilatı#Carsten Kaempf

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