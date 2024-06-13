Valleriia’nın cesedi bulundu... Polisin ihmali mi var?

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OLAYI soruşturan Chemnitz Polis Teşkilatı, kızın şiddet gördüğünü ve bu nedenle hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk yapılan incelemede cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedilirken, soruşturma, kızın ailesinin ‘sosyal çevresinden yakın birileri’ üzerine odaklandı. Ceset, kızın evinden yürüyerek yaklaşık dört kilometre uzaklıktaki ormanlık bir alanda, çalılıklarının içinde bulundu. Kızın ölüm zamanı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak Bild gazetesi, 5 Haziran’da, kız öğrencinin kaybolduğunun bildirilmesinden iki gün sonra bir tanığın, Döbeln’de kızı arayan memurlara giderek kızın kaybolduğu gün yakındaki ormanlık alanda duyduğu bir çığlığı bildirdiğini yazdı. Soruşturmayı yürüten birimin yöneticisi Mandy Kürschner, tanığın çığlığı olay yerinden yaklaşık iki kilometre uzakta duyduğunu doğruladı. Bild, polisin ifadenin peşinden gitmediğini ve ihbarın 7 gün boyunca takip edilmediğini iddia etti. Polisten yapılan açıklamada, tanığın sesin geldiği yeri somut olarak tanımlayamadığı belirtildi.