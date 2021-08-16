‘Valizler Dolusu Umut’ Stuttgart’ta

GAZETECİ Ali Çarman’ın uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalar sonucu hazırladığı ‘Valizler Dolusu Umut!’ başlıklı fotoğraf sergisi, Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünün 60 yılını çeşitli boyutlarıyla yansıtıyor. Stuttgart’ta DGB’nin (Alman İşçi Sendikaları Birliği) binasında geçen ay başında açılan sergi 17 Eylül’e kadar devam edecek. Sergi, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’nun (DİDF) ve DGB’nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Geçen yıl yayınlanan ‘Türkiyeli İşçilerin Almanya’ya Gelişlerinin 60’ıncı Yılında / Valizler Dolusu Umut’ başlığı altındaki geniş kapsamlı bir kitap çalışmasına da imzasını atan gazeteci Çarman, sergiye ilgili şu değerlendirmede bulundu: ‘YILLAR SU GİBİ AKTI’

“Yıllar önce İtalya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye ve daha nice ülkelerin emekçileri valizlere umutlarını doldurup, yollara düştüler. Üç beş yıl derken, yıllar su gibi aktı. Ve 60 yılı geride bıraktık. Yeni nesiller burada doğup, burada büyüdüler. İş için gelinen Almanya, kuşaktan kuşağa ve hayatın gerçekleriyle birlikte kalıcılığa ve yaşam ülkesine dönüştü. Bugün artık insanlarımız daha iyi bir yaşam mücadelesini ve gelecek planlarını parçası oldukları toplumun emekçileriyle birlikte vermekte. 60 yıllık tarihi sürece kısa bir bakış, Türkiyeli işçilerin Almanya serüvenlerinin en eski kökleriyle, en yeni dalları arasında bağ kuruyor. Toplumsal yaşamı bilinçle kurabilmenin bir ön koşulu vardır. Geçmişi bilmek, şimdiki zamanı öğrenmek ve bu temel üzerinde geleceği inşa etmek. ‘Valizler Dolu Umut’ sergimizin anlamı budur” İLK KUŞAK GÖÇMENLERİN GÜNLÜK YAŞAMLARI

Sergide 30 büyük panoya yerleştirilmiş fotoğraflar ve Çarman’ın uzun yıllardır büyük bir titizlikle toplamış olduğu mektup, resmi evrak, afiş gibi çok sayıda materyalden bir bölümü yer alıyor. Açılışı DGB’nin ve ver.di’nin (Birleşik Hizmet İşleri Sendikası) Stuttgart başkanlarının katılımıyla gerçekleştilen sergi, Almanya’daki ilk kuşak göçmenlerin günlük yaşamlarına, sosyal ve kültürel etkinliklerine, eşit haklar mücadelesine aktif katılımlarına ilişkin çok önemli görsel malzemeyi bir araya getirerek, ülkenin 60 yıllık tarihinin daha iyi anlaşılması ve öğrenilmesine katkıda bulunuyor.





