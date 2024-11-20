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Valilik önüne gübre döktüler

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#Fransa#Çiftçi#AVRUPADAN HABERLER
Valilik önüne gübre döktüler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 12:26

Fransa’nın Rodez kentinde çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasına karşı başlattıkları protestoları ikinci gününde de sürdürdü.

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Göstericiler, valilik binasının önüne iş makineleriyle gübre ve lastik bırakarak sektörde yaşadıkları gelir düşüklüğü, artan rekabet baskısı ve bürokratik engellere dikkati çekti. AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB’ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.
Fransa’da çiftçiler, serbest ticaret anlaşması ve hükümetin tarım politikalarına önceki günlerde de tepki göstermişti. Roanne kentinde bir araya gelen çiftçiler yaklaşık 40 traktörle şehir merkezindeki caddeleri trafiğe kapatmıştı. Çiftçiler, sendikaların çağrısı ile ülke çapında eyleme gitme kararı aldı.

Valilik önüne gübre döktüler

Valilik önüne gübre döktüler

 

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#Fransa#Çiftçi#AVRUPADAN HABERLER

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