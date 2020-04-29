Vali Lübcke’nin katil zanlısı Stephan E.’nin iddianamesi tamamlandı

FRANKFURT Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde yargılanacak olan iki ırkçı katil zanlısı ile ilgili savcı, iddianamesini tamamlayıp mahkemeye sundu. Irkçı Stephan E. cinayet, cinayete teşebbüs ve ağır şekilde adam yaralamaktan, ayrıca ateşli silahlar ve savaş silahları kanununu ihlal etmekle suçlanıyor. Suç ortağı Markus H. ise cinayete yardım ve silah yasasını ihlal etmekten yargılanacak. İki saldırgan 2 Haziran 2019’da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kassel Bölge Valisi Walter Lübkce’nin evini basmış, o sırada evde terasta bulunan valiyi silahla vurmuştu. Vali kafasına aldığı tek kurşunla yaşamını yitirmişti. Vali Lübcke mülteci dostu olmak ve Başbakan Angela Merkel’in mülteci politikalarını savunduğu için ırkçıların hedefi olmuştu. İkili valiyi de bu yüzden vurmuştu. Cinayetten bir süre sonra yakalanan ve bölgede azılı ırkçı olarak bilinen 46 yaşındaki Stephan E., önce suçunu itiraf etmiş ve cinayette kullanılan silahı sakladığı yeri de polise göstermişti. Daha sonra ise itiraflarını geri çekmişti. 44 yaşındaki diğer zanlı Markus H. ise Stephan H.’ye cinayette kullanılan silahı bulmakta yardımcı olmuştu. İkili uzun süre silah talimi de yapmıştı. Stephan E., Markus H.’yi cinayet sırasında yanında olduğunu da polise anlatmıştı.