Vakaların yüzde 98’i Delta

ALMANYA genelinde son 24 saat içerisinde 5 bin 578 koronavirüs vakası tespit edildi, pandeminin başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 810 bin 641’e yükseldi. 19 korona hastası yaşamını yitirdiği Almanya’da, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 91 bin 853 oldu. İnsidans değeri 30.1 olarak açıklandı. Ülke genelinde aktüel 42 bin 900 koronavirüse yakalanmış kişi olduğu belirtilen RKI raporunda, pozitif testlerin hemen hemen tamamında Delta varyantına rastlandığı vurgulandı. Yoğun bakımda yatan korona hasta sayısı ise 471 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımda tedavi gören korona hastalarının yaş ortalamasının da giderek düştüğü, yıl başında hasta yaş ortalaması 77 olarak belirlenirken, son günlerde bu ortalamanın 48 olduğuna dikkat çekildi. Neden olarak ise yaşlıların daha erken aşı olmaları gösterildi. Şimdiye kadar tam aşı olanların sayısı ise yaklaşık 47 milyon olarak verildi. Açıklanan rakamları bölgesel sağlık dairelerinden alan enstitü, bazı bölgelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle verilerde düzensizlik olabileceğini bildirdi.