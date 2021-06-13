‘Vakaların düşük olduğu yerlerde maskeleri çıkaralım’

ABD’de aşı olanlar için maske zorunluluğu kaldırıldı. Aynı şekilde Danimarka’da sadece metro, tren ve otobüslerde maske zorunluluğu bulunuyor. İsviçre de okullarda ve açık alanlarda maske zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor. Almanya’da ise hâlâ okullarda, iş yerlerinde, bazı merkezi caddelerde ve mağazaların içinde maske zorunluğu bulunuyor. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki (FDP), insidans değerlerinin 35’in altında olduğu yerlerde maske zorunluluğunun ‘Enfeksiyonla Mücadele Yasası’na aykırı olduğunu belirtti. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Kubicki, “İnsidansın 35’in altında olduğu bölgelerde vatandaşların anayasal hakkı olan özgür hareket edebilmesini kısıtlayamazsınız. Enfeksiyonla Mücadele Yasası kapsamında maske zorunluğunun özellikle de açık alanlarda kaldırılması gerekir” dedi. Kubicki eyalet hükümetlerine çağrı yaparak, maske zorunluluğu konusunda düzenleme yapmalarını, daha çok bilgilendirici kampanya yapılmasını önerdi.

Hükümetin kullanımı uygun olmayan maskeleri satın almasını, test stratejisini ve salgın nedeniyle yoğun bakım servislerinin kapasitesinin sınırına geldiği yönündeki açıklamalarını da eleştiren Kubicki, bu konuların 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden sonra Meclis’te araştırılması gerektiğini belirterek, “Bu, araştırma komisyonu kurulacağına ilişkin bir açıklamadır” ifadesini kullandı.