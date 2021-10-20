Vakalarda endişeli tırmanış

RKI tarafından açıklamaya göre Almanya’da salgın başlangıcından bugüne kadar toplam 4 milyon 401 bin 631 korona vakası kayıtlara geçti, 94 bin 808 kişi de yaşamını yitirdi. Aktif vaka sayısı 132 bin 500 olarak açıklanırken, son 24 saat içerisinde 706 ağır hastasının yoğun bakım servislerine kaldırıldığı duyuruldu. Kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören toplam korona hasta sayısının ise 1475 olduğu, 797 kadarının entübe edildiği kaydedildi. Almanya’da koronavirüse karşı komple aşı olmuş kişi sayısı ise 54 milyon 700 bin olarak açıklandı. Diğer yandan Almanya’da artan korona vakalarına önlem olarak tüm ülke için bağlayıcı ortak kararların alınması gerektiğini belirten sağlık uzmanları, pandeminin kış aylarında daha da yayılacağı uyarısında bulundu.
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