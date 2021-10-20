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HABERLERAvrupa Haberleri

Vakalarda endişeli tırmanış

#Almanya#Koronavirüs Vaka Sayısı#Robert-Koch Enstitüsü
Vakalarda endişeli tırmanış

Almanya’da sonbahar tatlinin sona ermesiyle birlikte yeni koronavirü vakalarının tırmanışa geçtiği bildirildi. Robert-Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre son 24 saatte toplam 17 bin 15 vaka tespit edildi. 92 kişi koronadan hayatını kaybederken, Almanya genelindeki günlük insidans değerinin 75.1’den 80.4’e yükseldiği, Bavyera, Baden-Württemberg, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde 100 sınırının aşıldığı duyuruldu.

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RKI tarafından açıklamaya göre Almanya’da salgın başlangıcından bugüne kadar toplam 4 milyon 401 bin 631 korona vakası kayıtlara geçti, 94 bin 808 kişi de yaşamını yitirdi. Aktif vaka sayısı 132 bin 500 olarak açıklanırken, son 24 saat içerisinde 706 ağır hastasının yoğun bakım servislerine kaldırıldığı duyuruldu. Kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören toplam korona hasta sayısının ise 1475 olduğu, 797 kadarının entübe edildiği kaydedildi. Almanya’da koronavirüse karşı komple aşı olmuş kişi sayısı ise 54 milyon 700 bin olarak açıklandı. Diğer yandan Almanya’da artan korona vakalarına önlem olarak tüm ülke için bağlayıcı ortak kararların alınması gerektiğini belirten sağlık uzmanları, pandeminin kış aylarında daha da yayılacağı uyarısında bulundu.

 

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#Almanya#Koronavirüs Vaka Sayısı#Robert-Koch Enstitüsü

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