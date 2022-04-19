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Vakalarda düşüş devam ediyor

#Robert-Koch Enstitüsü#RKI#Koronavirüs
Vakalarda düşüş devam ediyor

Robert-Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre, Almanya’da yeni koronavirüs vakalarındaki düşüş devam ediyor.

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Ülke genelinde son 24 saat içerisinde 22 bin 483 yeni vaka tespit edilirken, haftalık insidans değeri uzun zaman sonra 700’ün altına düştü. Bir hafta önce insidans değerinin 1087 kadar olduğu ülkede, koronavirüs vakalarındaki gerilemenin devam etmesinin beklendiği bildirildi. Son 24 saatte 7 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, ölüm sayısının geçen hafta aynı gün 289 olduğu belirtildi. RKI açıklamasına göre, salgının başlangıcından bu yana 23 milyon 459 bin 628 koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Gerçek vaka sayısının ise çok daha fazla olduğu kaydedildi. Hastane ve kliniklerde tedavi gören koronavirüs hasta sayısında da gerileme yaşandığı belirtilen açıklamada, Almanya genelinde güncel olarak 1761 kişinin tedavi gördüğü duyuruldu. Nüfusun yüzde 76.6’sının en az bir defa koronavirüse karşı aşı olduğu kaydedildi.

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#Robert-Koch Enstitüsü#RKI#Koronavirüs

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