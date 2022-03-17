Vakalar yeniden yükselişe geçti

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ALMANYA’da koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına kısa bir süre kala vaka sayılarındaki artış giderek endişe yaratmaya başladı. 19 Mart’tan itibaren evden çalışma uygulaması da sona eriyor. Ancak Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre 7 günlük insidans değeri yeniden yükseldi. Bir hafta önce 100 bin kişide 1319 olarak kaydedilen insidans değeri 1607 oldu. Son 24 saatte 294 bin 931 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 17 milyon 990 bin 141 oldu. Son bir gün içinde 278 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da salgın başladığından bu yana ölenlerin sayısı ise 126 bin 420’ye yükseldi. Pozitif çıkan testlerin okul çağındaki çocuklarda, gençlerde ve 34 yaşına kadar olan yetişkinlerde hâlâ yaygın olduğu ancak çok yaşlı insanlar arasında da pozitif vaka sayısının artış gösterdiği belirtildi. Son zamanlarda yaşlı ve bakım evlerinden daha fazla salgın vakası rapor edildiği bildirildi. Uzmanlara göre, mevcut gelişmenin ana nedenleri, yaklaşık yüzde 40 daha fazla bulaşıcı olan Omikron’un alt varyantı BA.2 ve koruyucu önlemlerin hafifletilmesi.

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MÜLTECİLER İŞ YOĞUNLUĞUNU ARTIRDI

Federal Hekimler Birliği (BVOGD) Başkanı Johannes Niessen, sağlık müdürlüklerinde durumun hâlâ çok gergin olduğunu söyledi. Niessen, “Enfeksiyon sayıları artıyor. Omikron alt tipi BA.2 üzerine bir tane daha geliyor. Odak noktamız, savunmasız gruplar. Ancak bu, diğer grupların artık odakta olmadığı anlamına gelmiyor” dedi. Ukrayna’dan gelen mültecilerin sağlık sistemine Kovid-19 testlerinin yanı sıra Tüberküloz muayeneleri gibi ek yükler getirdiği de belirtildi. Ukrayna’dan gelenler arasında Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının yüzde 30’larda olduğunu belirten Niessen, “Bununla birlikte, konaklama yerlerinde salgın olması durumunda bu kadar yüksek oranda enfekte olmuş kişiye çok hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Bu nedenle, maske şartına uyulması çok önemli. Küçük önlem, büyük etki” dedi. 20 Mart’ta Federal Meclis’te koronavirüs önlemlerine ilişkin Enfeksiyondan Korunma Yasası’ndaki değişikliklerle ilgili görüşme yapılacak.