Vakalar sınırı aştı ama bakanlık hâlâ seyirci!

AVRUPA’da korona salgınını en ağır İtalya ve İspanya geçirdi. Avrupa sınırları mart ayında korona salgını nedeniyle kapandı. Salgının hafiflemeye başlaması üzerine 15 Haziran’da sınırlar tekrar açılmaya başladı. Almanya 21 Haziran’da İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelere seyahat uyarısını kaldırdı. Ama Türkiye de dahil 160 ülkeye seyahat uyarısına dokunmadı. “Türkiye’ye niçin seyahat uyarısını kaldırılmadı” tartışmaları sürerken, Robert Koch Enstitüsü bir adım daha attı. Türkiye’yi 130 ülkeyle birlikte korona riski yüksek ülkeler kapsamına aldı. ALMANLARIN GÖZDESİ

Almanya, 15 Haziran’da Almanların tatil cenneti İspanya’nın Balear Adaları’na test amaçlı 10 bin turist gönderdi. Balear Adaları’nın en büyüğü Mallorca yeniden Alman turistlerle doldu. Almanların çılgın gece eğlencelerinin üssü Mallorca’da korona vakaları da patlamaya başladı. Almanya seyahat uyarısı kararında son 7 günlük vaka sayısını kriter olarak belirledi. Sınır olarak 100 bin nüfus başına 50 vaka sayısı koydu. 50’yi aşması durumunda seyahat uyarısı uygulanacak. Ama Balear Adaları’nda vaka oranı 50 sınırını çoktan aştı. Salı günü 55.42 olan vaka sayısı çarşamba günü 66.81, perşembe günü 80.21’e çıktı. Almanya Dışışleri Bakanlığı’ndan halen ‘tık’ yok. İspanya riskli bölge değil ve genel bir seyahat uyarısı da yok. Bu nedenle Balear Adaları’ndan dönen Alman turistler için ne test ne de 14 gün karantina mecburiyeti var.

GECİKTİRİYOR

Türkiye’nin Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir illerine seyahat uyarısı kalkmış olmasına rağmen, Türkiye bütün olarak riskli ülkeler listesinde. Türkiye’den dönenlere test veya 14 gün karantina mecburiyeti bulunuyor. Cuma günü Berlin’de hükümetin basın toplantısında Alman gazeteciler Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebahr’a, Balear Adaları’na halen daha niçin seyahat uyarısı çıkmadığını sordular. Bir gazeteci, ‘Orada çok Alman turist bulunduğu için mi seyahat uyarısı kararını geciktiriyorsunuz’ dedi. Cevap: “Biz İspanya’da yükselen vaka sayılarını takip ediyoruz. Farklı bölgeler ve Balear Adaları’ndaki vaka sayılarının da çok yakından takipçisiyiz. Sayıları ve tavrımızı devamlı gözden geçiriyoruz. Sayılar arttı doğru. Bu yüzden hükümetin yetkili organlarıyla seyahat uyarıları konusunda görüşmeler sürüyor.” Görüşmeler sürüyor, ama virüs de elini kolunu sallaya sallaya tatilcilerle birlikte Almanya’ya girmeye devam ediyor. Alman Dışişleri Bakanlığı Mallorca’ya seyahat uyarısında herhalde sezonun bitmesini bekliyor.