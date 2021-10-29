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HABERLERAvrupa Haberleri

Vakalar korkuttu! 2G’ye kuralı geri gelebilir

#Almanya'da Vaka Sayıları Artıyor#Bavyera Başbabanı Ve CSU Genel Başkanı Markus Söder#Koronavirüs
Vakalar korkuttu 2G’ye kuralı geri gelebilir

Almanya’da artan koronavirüs vakaları karşısında endişelerini dile getiren Bavyera Başbabanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, durumun daha da vahim hale gelmemesi için önlemlerin sıkılaştırılacağını söyledi.

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KONUYU görüşmek üzere kabineyi olağanüstü toplantıya çağıran Söder, 8 Kasım’dan itibaren eyalet genelindeki okul içi ve dışında tekrar maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu. Maske kullanmanın salgına karşı en etlkili önlemlerden biri olduğunu belirten Söder, geçerli olan 3G kuralının da 2G’ye dönüştürülebileceğini söyledi. Artan ağır vakalar nedeniyle hastane ve kliniklerin yoğun baskı altında olduğunu kaydeden Markus Söder, aşı olma zorunluluğu anlamına gelen 2G kuralı uygulamasıyla koronavirüs aşısı olmayanlar için yaşamın daha da zorlu hale geleceğinin işaretini verdi.

‘OLUMLU MESAJLAR VERİLMELİ’
Aşıya karşı temkinli açıklamalarda bulunan Bayern Münih futbolcusu Joshua Kimmich’e de göndermede bulunan Söder, “Salgınla mücadele edebilmenin en başta gelen şartlarından biri de aşı olmaktır. Eğer topluma mal olmuş şahıslar, örneğin futbolcular aşı ile ilgili olumlu mesajlar verebilirse, çok faydalı olur” dedi. Aynı zamanda Almanya’daki ‘acil salgın durumu’nun 25 Kasım’dan sonra iptal edilmesi yönünde karar alan SPD, Yeşiller ve FDP’ye eleştiride bulunan Söder, yerel yönetimlerin salgınla ilgili nasıl bir yol izleyeceğinin belirlenmesi için acil karar alınması gerektiğini dile getirdi.

 

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#Almanya'da Vaka Sayıları Artıyor#Bavyera Başbabanı Ve CSU Genel Başkanı Markus Söder#Koronavirüs

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