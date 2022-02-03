Vakalar da insidans da düşmüyor

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ÜLKE genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 1283.2 olarak belirlendi. Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 164 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 118 bin 334’e ulaştı. 83 milyon nüfuslu Almanya’da 61.6 milyon kişi koronavirüse karşı 2 doz aşı yaptırdı. Hatırlatma dozu (3’üncü doz) yaptıranların sayısı ise yaklaşık 44.3 milyon olarak kaydedildi. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) Başkanı Thomas Mertens yaptığı açıklamada, 4’üncü doz Covid-19 aşısının yapılıp yapılmamasına dair bir tavsiye hazırladığını bildirdi. Alman medyasına konuşan Mertens, “İsrail’den gelen son veriler, 4’üncü dozun enfeksiyona karşı korumada iyileşme ve ciddi bir hastalık vakasına karşı kayda değer bir koruma sağlayabileceğini gösteriyor. STIKO yakında bu konuda bir tavsiyede bulunacak” ifadelerini kullandı.