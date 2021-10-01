Vakalar arttı, uzmanlar uyardı

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AKTİF vaka sayısının 133 bin 800 olarak açıklandığı Almanya’da, hastane ve kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde toplam 1357 kişinin tedavi gördüğü kaydedilirken, pandemi başlangıcından bugüne 4 milyon 237 bin 619 Kovid-19 vakasının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Halen devam eden aşılama kampanyasında da yaklaşık 54 milyon kişinin çift doz aşı olduğu belirtildi. Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan vaka sayısına dikkati çeken uzmanlar, vatandaşları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya davet etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan RKI uzmanları, kış ayları yaklaştıkça vaka sayılarının iyice artmasının beklendiğine dikkati çekerek, genel nüfusun ancak yüzde 65’inin iki doz aşı olduğunu, vatandaşların vakit geçirmeden aşı olmasını istedi.

Virüsün özellikle kalabalık iç mekanlarda aşırı yayılma gösterdiğine dikkati çeken sağlık uzmanları, vatandaşların bu gibi yerlerde sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymasını ve mecbur kalmadıkça maskelerini çıkarmamasını istedi. Diğer yandan kamuda görevli doktorlar birliği, 3G kuralının müşterilerle devamlı temas halinde olan özellikle gastronomi çalışanları için de zorunlu olması talebinde bulundu. Ali MERCİMEK, MÜNİH / DHA