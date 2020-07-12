Vaka sayısını zıplattı, çalışanları için para istedi

Tönnies Yönetim Kurulu Başkanı Clemens Tönnies, karantina süresi boyunca çalışanların maaşlarını eyalet hükümetinin ödemesi için başvurdu. Olay, siyaset dünyasını ayağa kaldırdı. Federal Tüketiciyi Koruma Bakanı Julia Klöckner, buna çok fazla bir anlayış gösteremeyeceğini söyledi ve “Bütün bölge etkilendi. Vatandaşın öfkesi bu taleple dinmez” dedi. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Çalışma Bakanı Karl Josef Laumann, şirketin yasal hakkını talep edebileceğini ve bunu incelediklerini belirtti. Ancak Laumann, “Ben sayın Tönnies’in ve ortaklarının yerinde olsam, eyaletteki insanlara bu yapılır mı diye çok iyi düşünürüm” dedi. Yeşiller Grup Eş Başkanı Anton Hofreiter, böyle bir talebin şirkete güveni daha da sarstığını kaydetti. FDP Genel Sekreteri Linda Teuteberg ise şirketin tavrını eleştirdi ve sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.