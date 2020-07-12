MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriVaka sayısını zıplattı, çalışanları için para istedi
GeriAvrupa Vaka sayısını zıplattı, çalışanları için para istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 12.07.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Vaka sayısını zıplattı, çalışanları için para istedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vaka sayısını zıplattı, çalışanları için para istedi
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Gütersloh kentindeki Tönnies et fabrikası, 1500’ü aşkın çalışanında koronavirüs vakası çıkması sonucu geçici olarak kapatıldı. Tüm bölge kısmen karantina altına alındı. Almanya’da diğer eyaletler bu bölgeden gelecek insanlara geceleme ve seyahat yasağı getirdi. Tönnies et fabrikası vakalar nedeniyle halen kısmen kapalı.

Tönnies Yönetim Kurulu Başkanı Clemens Tönnies, karantina süresi boyunca çalışanların maaşlarını eyalet hükümetinin ödemesi için başvurdu. Olay, siyaset dünyasını ayağa kaldırdı. Federal Tüketiciyi Koruma Bakanı Julia Klöckner, buna çok fazla bir anlayış gösteremeyeceğini söyledi ve “Bütün bölge etkilendi. Vatandaşın öfkesi bu taleple dinmez” dedi. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Çalışma Bakanı Karl Josef Laumann, şirketin yasal hakkını talep edebileceğini ve bunu incelediklerini belirtti. Ancak Laumann, “Ben sayın Tönnies’in ve ortaklarının yerinde olsam, eyaletteki insanlara bu yapılır mı diye çok iyi düşünürüm” dedi. Yeşiller Grup Eş Başkanı Anton Hofreiter, böyle bir talebin şirkete güveni daha da sarstığını kaydetti. FDP Genel Sekreteri Linda Teuteberg ise şirketin tavrını eleştirdi ve sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Vaka sayısını zıplattı, çalışanları için para istedi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle