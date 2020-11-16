Vaka sayısı geriledi ama tedbirler artacak!

PAZARTESİ günü vaka sayısının oldukça düşük çıkmasının gerekçelerinden biri hafta sonu kapalı olan test merkezlerinden bilgi akışının sağlanamaması. Almanya’da bugüne kadar bir günlük en yüksek vaka sayısı ise geçen cuma günü açıklanmıştı. Robert Koch Enstitüsü cuma günü bir günlük vaka sayısını 23 bin 542 olarak duyurmuştu. Ülkede şimdiye kadar koronavirüs bulaşan kişi sayısı da 801 bin 327’ye yükseldi. Son 24 saatte 62 kişi de salgından dolayı hayatını kaybetti. Böylece salgın yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 547’ye çıktı.

YOĞUN BAKIM YÜZDE 76 DOLDU

Ülkede bugüne kadar 25 milyon 10 bin 416 korona testi yapıldı. Artan vaka sayısı nedeniyle her geçen gün yoğun bakım istasyonlarına daha fazla hasta yatıyor. Yoğun bakım yataklarının yüzde 76’sının dolu olduğu bildirildi. Almanya’da 2 Kasım’dan beri yürürlükte olan sıkı önlemlere yeni ek uygulamaların gelmesi bekleniyor. Başbakan Angela Merkel, bugün 16 eyalet başbakanıyla yapacağı video görüntülü toplantıda her yaş öğrencinin hem okul içinde hem de ders sırasında maske takmasının zorunlu olması yönünde karar çıkarmak istiyor. Maske zorunluluğunun öğretmenler için de geçerli olması bekleniyor.