Vaka sayısı bir günde 6 bine düştü

ÜLKEDE şimdiye kadar korona testi pozitif çıkan vaka sayısı ise 2 milyon 141 bin 665. Ancak eyaletlerden enstitünün merkezine pazartesi günleri yeteri kadar bilgi akışının olmadığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Enstitü son bir günde can kaybını 217 olarak duyurdu. Korona salgını, son 24 saatte yaşanan can kaybıyla birlikte toplamda 52 bin 87 kişinin ölümüne yol açtı. Haftalık vaka sayısı ise 92 bin 457 olarak açıklandı. Bir hafta içinde yüz bin nüfus düşen vaka sayısı 111.2 olarak gerçekleşti.

1 MİLYON 500 KİŞİ KİŞİ AŞI OLDU

Enstitü aktif vaka sayısını 266 bin 500 olarak tahmin ederken, virüsü yenip yeniden sağlığına kavuşanların sayısını ise yaklaşık olarak bir milyon 823 bin 500 olarak duyurdu. Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin kişininin ilk aşıları tamamlandı. İkinci doz aşışı tamamlananların sayısı ise yaklaşık 170 bin olarak belirtildi. Almanya’da ikinci aşısı yapılanların büyük bölümü yurtlarda ve bakım evlerinde kalan yaşlılar. Ayrıca bazı sağlık çalışanlarının da ikinci aşıları tamamlandı.