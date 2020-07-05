Vaka sayısı 400’ün altına düştü
Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 387. Baden Württemberg, Saksonya ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde son 24 saate hiç yeni vakaya rastlanılmadı.
İLK hastanın belirlendiği günden bugüne ülke genelinde hastalananların sayısı ise 196 bin 104 olarak açıklandı. Son bir gün içinde 8 hasta hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 8 bin 985 oldu. Almanya’da aktif hasta sayısı 5 bin 819. Eyaletlere göre vaka ve ölüm sayısı ise şöyle:
Baden Württemberg: 35 bin 817 kişi hastalandı, 1837 kişi öldü.
Bavyera: 48 bin 633 kişi hastalandı, 2 bin 597 kişi öldü.
Berlin: 8 bin 433 kişi hastalandı, 215 kişi öldü.
Brandenburg: 3 bin 488 kişi hastalandı, 172 kişi öldü.
Bremen: 1681 kişi hastalandı, 53 kişi öldü.
Hamburg: 5 bin 219 kişi hastalandı, 231 kişi öldü.
Hessen: 10 bin 918 kişi hastalandı, 511 kişi öldü.
Mecklenburg Vorpommern: 804 kişi hastalandı, 20 kişi öldü.
Aşağı Saksonya: 13 bin 634 kişi hastalandı, 637 kişi öldü.
Kuzey Ren Vestfalya: 43 bin 853 kişi hastalandı, 1688 kişi öldü.
Rheinland Pfalz: 7 bin 72 kişi hastalandı, 235 kişi öldü.
Saarland: 2 bin 770 kişi hastalandı, 174 kişi öldü.
Saksonya: 5 bin 453 kişi hastalandı, 223 kişi öldü.
Saksonya Anhalt: 1882 kişi hastalandı, 59 kişi öldü.
Schleswig Holstein: 3 bin 181 kişi hastalandı, 152 kişi öldü.
Thüringen: 3 bin 266 kişi hastalandı, 181 kişi öldü.
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