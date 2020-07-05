Vaka sayısı 400’ün altına düştü

İLK hastanın belirlendiği günden bugüne ülke genelinde hastalananların sayısı ise 196 bin 104 olarak açıklandı. Son bir gün içinde 8 hasta hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 8 bin 985 oldu. Almanya’da aktif hasta sayısı 5 bin 819. Eyaletlere göre vaka ve ölüm sayısı ise şöyle:

Baden Württemberg: 35 bin 817 kişi hastalandı, 1837 kişi öldü.

Bavyera: 48 bin 633 kişi hastalandı, 2 bin 597 kişi öldü.

Berlin: 8 bin 433 kişi hastalandı, 215 kişi öldü.

Brandenburg: 3 bin 488 kişi hastalandı, 172 kişi öldü.

Bremen: 1681 kişi hastalandı, 53 kişi öldü.

Hamburg: 5 bin 219 kişi hastalandı, 231 kişi öldü.

Hessen: 10 bin 918 kişi hastalandı, 511 kişi öldü.

Mecklenburg Vorpommern: 804 kişi hastalandı, 20 kişi öldü.

Aşağı Saksonya: 13 bin 634 kişi hastalandı, 637 kişi öldü.

Kuzey Ren Vestfalya: 43 bin 853 kişi hastalandı, 1688 kişi öldü.

Rheinland Pfalz: 7 bin 72 kişi hastalandı, 235 kişi öldü.

Saarland: 2 bin 770 kişi hastalandı, 174 kişi öldü.

Saksonya: 5 bin 453 kişi hastalandı, 223 kişi öldü.

Saksonya Anhalt: 1882 kişi hastalandı, 59 kişi öldü.

Schleswig Holstein: 3 bin 181 kişi hastalandı, 152 kişi öldü.

Thüringen: 3 bin 266 kişi hastalandı, 181 kişi öldü.