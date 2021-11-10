Vaka sayısı 40 bine dayandı

Haberin Devamı

TOPLAM Kovid-19 vaka sayısının 4 milyon 844 bin 54’e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 331 bin 200’e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı. Son 24 saatte 236 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 96 bin 963’e çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 232 olarak belirlendi. Almanya’da nüfusun yüzde 67.2’sine tekabül eden 55.9 milyon kişinin tam aşılandığı kaydedildi. 16 eyalet arasında en düşük aşılama oranlarına sahip Saksonya ve Thüringen’in doğu bölgelerinde, son haftalarda yeni vakalar keskin bir şekilde arttı.

2G KURALINI UYGULAYAN İLK EYALET

SPD’li politikacı ve sağlık uzmanı olan Karl Lauterbach, aşısızlar için yeni kısıtlamalar içerebilecek daha katı önlemler için çağrıda bulundu. Lauterbach, Alman medyasına yaptığı açıklamada, tüm eyaletlerde ‘2G’ (aşı veya iyileşme) kuralının uygulanması gerektiğini ve yalnızca aşılanmış ve iyileşmiş kişilerin kapalı kamusal alanlara erişmesine izin verildiğini söyledi. Saksonya, restoranlar, kafeler ve kültürel tesisler gibi kamusal yaşamın birçok alanına giren 2G kuralını uygulayan ilk eyalet oldu.