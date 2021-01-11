Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

343 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 40 bin 866’ya yükseldi. Ölenler arasında 18 bin 113 kişinin 80 yaş ve üzeri olduğu belirtildi. Ölenler arasında 15 yaşında küçük olanların sayısı ise 13. Almanya’daki yoğun bakım ünitelerinde tedavisi devam eden hasta sayısı 5 bin 388. Bunlardan 3 bin 70’i entübe edilmiş durumda. Salgının başından bu yana 1 milyon 545 bin 200 kişinin iyileştiği Almanya’da aktif Kovid-19 taşıyan kişi sayısı ise 335 bin 138. Ülke genelinde bugüne kadar 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı. Yoğun bakım servislerinin yüzde 83.61 dolu olduğu belirtildi.

Günlük yeni vaka sayılarının pazartesi günü yapılan açıklamalarda düşük çıkması, hafta sonları merkeze bilgi akışının sağlıklı gerçekleşmemesinde kaynaklanıyor. Hafta sonu birçok aşı merkezi kapalı olduğu için bilgiler alınamıyor ve açıklanan rakamlar gerçek durumu yansıtmıyor.