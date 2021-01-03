Vaka sayıları düşmüyor

TATİL olduğu için az test yapıldığına, tüm sayıların merkeze bildirilmediğine, sayıların bu nedenle düşük olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan tatil nedeniyle insanların kayak merkezlerine akın etmesi virüsün yeniden hızla yayılacağı endişelerine yol açtı. Avusturya’da karantina önlemlerine rağmen bazı kayak merkezlerinin açık olması üzerine kayak merkezleri dolup taştı. Aşırı yoğunluktan bazı yerler kapatmak zorunda kaldı. Avrupa’ya geçen yıl koronavirüs Avusturya’daki kayak merkezi Ischgil’den yayılmıştı.

KAYAK YERLERİNE AKIN ETTİLER

Almanya’da kayak merkezleri, pistler, gondollar kapalı olmasına, internetten uyarılara rağmen hafta sonu aileler çocuklarıyla kızak kaymak için kayak yerlerine akın etti. Polis kayak merkezi Winterberg’e giden karayolunu ve otoparkları kapattı. Çok sayıda insana ceza yazdı. İtalya’nın kayak sezonunu 18 Ocak’ta açma kararı, Avrupa’nın koronayla mücadelede birlikte hareket etmediği tartışmalarını alevlendirdi.