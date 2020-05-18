Vahşice öldürülen İbrahim Demir’in katil zanlısı teslim oldu

SAVCI sözcüsü zanlının kimliği hakkında bilgi vermezken, yaşının 39 olduğunu söyledi. Sözcü, katil zanlısı ile İbrahim Demir’in birbirlerini tanıdıklarını da belirtti. Cinayetin neden işlendiği ise henüz bilinmiyor. Mardinli İbrahim Demir, cumartesi gecesi annesini ziyaret dönüşü gece saat 01.00’de evinin önünde saldırıya uğramış, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarından biri polise verdiği ifadesinde “Saldırganın yerde yatan kısa boylu adama vahşice tekmeler vurduğunu gördüm” dediği öğrenildi. İbrahim’in 32 yaşındaki kardeşi Serhat D. kendisine ait sosyal medya hesabından olayın aydınlanması için yardım istemişti. Bu paylaşımın cinayetin aydınlatılmasında etkili olduğu sanılıyor. Zanlının 1.42 metre boyundaki İbrahim Demir ile sık sık dalga geçtiği ve taciz ettiği de öğrenildi. Polis cinayet şüphelisi olarak 32 yaşındaki bir kişiyi yakalamış, ancak daha sonra serbest bırakmıştı.