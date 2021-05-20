Vahşi cinayette iddianame tamam

BERLİNLİ öğretmenin bu yıl içinde hâkim karşısına çıkması bekleniyor. İddianamede, öğretmen Stefan R.’nin montaj ustası olarak çalışan Stefan T.’yi bir eşcinsel çöpçatan internet portalında tanıdıktan sonra evinde davet ettiği belirtildi. İkilinin internet üzerinden eşcinsellik ve kanibalizm üzerine sohbet ettikleri kaydedildi. Savcılık, zanlı Stefan R.’nin, ‘cinsel dürtüsünü tatmin amacıyla şu ana kadar bilinmeyen bir yöntemle kurbanını öldürdüğü’nü kaydetti. Zanlının sadist ve kanibal hislerle cinayet işlerken kurbanın öldürülmesine yönelik onayının olmadığı vurgulandı. İddianamede ayrıca, katil ve kurban arasındaki yazışmalar, kurbanın, zanlının evine giderken bindiği taksi şoförünün ifadeleri, cep telefonu mekân bildirim verileri ve katilin evinde yapılan aramalarda zanlıyla ilgili delillerin toplandığı vurgulandı. ‘Yamyamlık’ olarak bilinen ‘kanibalizm’, aynı türden canlıların birbirinin etini yemesi olarak tanımlanıyor. Kriminal terminolojide son dönemlerde sıkça kullanılmaya başlanan terim, özellikle insan eti yiyerek cinsel dürtünün tatmin edilmesi olarak adlandırılıyor.