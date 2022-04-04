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‘Vahşetin, barbarlığın ve...’

#Almanya#Buça#Merkel
‘Vahşetin, barbarlığın ve...’

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’in, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşın durdurulması için gösterilen çabalara tam destek verdiği açıklandı.

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Başbakanlığı bıraktıktan sonra politik açıklamalarda bulunmamaya özen gösteren Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin “Bayan Merkel ile Bay Sarkozy’yi (Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı) Rusya’ya dönük taviz politikasının 14 yılda nelere yol açtığını görmeleri için Buça’yı ziyarete davet ediyorum. İşkence edilen Ukraynalı kadın ve erkekleri gözleriyle göreceklerdir” diye suçladı, yine konuşmadı. Ancak Bild gazetesinin sorusu üzerine Merkel’in bürosundan, “Buça’da ve Ukrayna’nın başka kesimlerinde yaşanan vahşetin, barbarlığın ve Rusya’nın giriştiği savaşın durdurulması için Alman hükümetinin ve uluslararası toplumun Ukrayna’nın yanında yer almasına, Almanya’nın eski Başbakanı tam destek vermektedir” açıklamasında bulunuldu.

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#Almanya#Buça#Merkel

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