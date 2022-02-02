Vahşeti kendi ‘vahşi’likleri ortaya çıkmasın diye yapmışlar

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ALMANYA’yı sarsan polis cinayetinin detayları netlik kazanmaya başladı. Gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı Andreas Johannes S., susma hakkını kullandı. Ancak, şu ana kadar yürütülen soruşturmaya göre cinayetin ana nedeni, zanlıların aynı zamanda ticaretini yaparak para kazandıkları illegal vahşi hayvan avının ortaya çıkmasını önlemek olduğu belirtildi.

KARAKOLDAKİ SON STAJIYMIŞ

Saldırıda hayatını kaybeden polislerin ise 29 yaşındaki komiser Alexander K. ile polis meslek okulunda eğitiminin son senesinde olan 24 yaşındaki Yasmin B. olduğu öğrenildi. Mayıs ayında mesleğini tamamlayarak diplomasını alacak olan Yasmin B.’nin, karakolda başladığı stajdaki ikinci görevi olduğu belirtildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Yasmin B.’nin diploma öncesi karakoldaki son stajı olduğu kaydedilirken, zanlıların ilk olarak ona ateş açtıkları ve kafasından aldığı kurşunla olay yerinde can söylendi.

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EN UFAK BİR ŞÜPHE DUYMADILAR

Sivil araçlarıyla kontrole çıkan iki genç polise, son dönemlerde bölgede artan illegal vahşi hayvan avını takip etmeleri ve şüphelileri kontrol etmeleri görevi verildi. Sabah saat 04.19’da telsizle merkeze şüpheli bir aracı durdurup kontrol etmek istediklerini bildirdiler. Polisin olay anıyla ilgili analizine göre, Yasmin B., el feneri kullanarak karanlık bir alanda durdurdukları araçtaki Andreas S.’nin kimliğini ve ehliyetini talep etti. Tam bu sırada yakın bir mesafeden genç polisin kafasına ateş edildi. Her iki polisin de kontrol sırasında saldırıya uğrayacakları yönünde en ufak bir şüphe duymadıkları belirtildi.

‘ÇABUK GELİN, ATEŞ EDİYORLAR’

Polis aracına yakın olan 29 yaşındaki genç komiser ise telsizle merkeze anons geçerek yardım istedi. Bir yandan da tabancasıyla saldırganlara karşılık verdi. Şarjöründeki 14 mermiyi de boşaltan genç polisin son sözleri ise telsizle geçtiği, “Çabuk gelin, ateş ediyorlar“ oldu. Saldırganlar araçlarıyla kaçarken, olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri 29 yaşındaki polisi bilincini kaybetmiş şekilde ağır yaralı olarak buldu. Genç polisin hastaneye kaldırılamadan öldüğü belirtildi. Polisler olay yerinde zanlı Andreas Johannes S.’nin kimliğini buldu. İkinci failin ise 32 yaşındaki Florian V. olduğu tespit edildi. Zanlılardan 32 yaşındaki Florian V., savcıya verdiği ilk ifadede vahşi hayvan avına çıktıklarını ve sabaha karşı polis tarafından durdurulduklarını itiraf etti. Ancak Florian V. polislere kendisinin ateş etmediğini belirtti. Ancak polis, yapılan ilk araştırmaya göre her iki zanlının da ateş ettiğinden yola çıkıyor.