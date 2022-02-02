Vahşeti kendi ‘vahşi’likleri ortaya çıkmasın diye yapmışlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Burak Elmastan Gedson açıklaması Transferleri de açıkladıBurak Elmas'tan Gedson açıklaması! Transferleri de açıkladı#Galatasaray
Son Dakika: Beşiktaştan 5 yıllık imza Mecburi kiralama... Yeni takımı...Son Dakika: Beşiktaş'tan 5 yıllık imza! Mecburi kiralama... Yeni takımı...#Beşiktaş
Son dakika: İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıSon dakika: İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
CHP heyetinin Sedef Kabaşı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesinCHP heyetinin Sedef Kabaş'ı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin#AK Parti
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladıBakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı#Mehmet Muş
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!#Takıntılı Hayran
Kadıköyde model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuKadıköy'de model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtu#Kadıköy
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Büyükçekmecedeki gizemli kazı tekrar başladı Olay yerine kimse alınmıyorBüyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı! Olay yerine kimse alınmıyor#İstanbul
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
4üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti Kübra Ecenin son görüntüsü ortaya çıktı4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı#Kübra Ece
Dünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldiDünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldi!#Kuzey Kore
Ve belgeler sızdı İşte ABD ve NATOnun Rusyaya verdiği yanıtVe belgeler sızdı! İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği yanıt#Ukrayna
HABERLERAvrupa Haberleri

Vahşeti kendi ‘vahşi’likleri ortaya çıkmasın diye yapmışlar

#Almanya#Polis Cinayeti#AVRUPADAN HABERLER
Vahşeti kendi ‘vahşi’likleri ortaya çıkmasın diye yapmışlar

Almanya’da iki polisi öldüren zanlıların illegal yolla vahşi hayvan satışı yaptıkları ve bunun ortaya çıkmaması için cinayeti işledikleri öğrenildi.

Haberin Devamı

ALMANYA’yı sarsan polis cinayetinin detayları netlik kazanmaya başladı. Gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı Andreas Johannes S., susma hakkını kullandı. Ancak, şu ana kadar yürütülen soruşturmaya göre cinayetin ana nedeni, zanlıların aynı zamanda ticaretini yaparak para kazandıkları illegal vahşi hayvan avının ortaya çıkmasını önlemek olduğu belirtildi.

KARAKOLDAKİ SON STAJIYMIŞ
Saldırıda hayatını kaybeden polislerin ise 29 yaşındaki komiser Alexander K. ile polis meslek okulunda eğitiminin son senesinde olan 24 yaşındaki Yasmin B. olduğu öğrenildi. Mayıs ayında mesleğini tamamlayarak diplomasını alacak olan Yasmin B.’nin, karakolda başladığı stajdaki ikinci görevi olduğu belirtildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Yasmin B.’nin diploma öncesi karakoldaki son stajı olduğu kaydedilirken, zanlıların ilk olarak ona ateş açtıkları ve kafasından aldığı kurşunla olay yerinde can söylendi.

Haberin Devamı

EN UFAK BİR ŞÜPHE DUYMADILAR
Sivil araçlarıyla kontrole çıkan iki genç polise, son dönemlerde bölgede artan illegal vahşi hayvan avını takip etmeleri ve şüphelileri kontrol etmeleri görevi verildi. Sabah saat 04.19’da telsizle merkeze şüpheli bir aracı durdurup kontrol etmek istediklerini bildirdiler. Polisin olay anıyla ilgili analizine göre, Yasmin B., el feneri kullanarak karanlık bir alanda durdurdukları araçtaki Andreas S.’nin kimliğini ve ehliyetini talep etti. Tam bu sırada yakın bir mesafeden genç polisin kafasına ateş edildi. Her iki polisin de kontrol sırasında saldırıya uğrayacakları yönünde en ufak bir şüphe duymadıkları belirtildi.

‘ÇABUK GELİN, ATEŞ EDİYORLAR’
Polis aracına yakın olan 29 yaşındaki genç komiser ise telsizle merkeze anons geçerek yardım istedi. Bir yandan da tabancasıyla saldırganlara karşılık verdi. Şarjöründeki 14 mermiyi de boşaltan genç polisin son sözleri ise telsizle geçtiği, “Çabuk gelin, ateş ediyorlar“ oldu. Saldırganlar araçlarıyla kaçarken, olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri 29 yaşındaki polisi bilincini kaybetmiş şekilde ağır yaralı olarak buldu. Genç polisin hastaneye kaldırılamadan öldüğü belirtildi. Polisler olay yerinde zanlı Andreas Johannes S.’nin kimliğini buldu. İkinci failin ise 32 yaşındaki Florian V. olduğu tespit edildi. Zanlılardan 32 yaşındaki Florian V., savcıya verdiği ilk ifadede vahşi hayvan avına çıktıklarını ve sabaha karşı polis tarafından durdurulduklarını itiraf etti. Ancak Florian V. polislere kendisinin ateş etmediğini belirtti. Ancak polis, yapılan ilk araştırmaya göre her iki zanlının da ateş ettiğinden yola çıkıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Polis Cinayeti#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci