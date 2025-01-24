Uzuner Consulting 11 yaşında!

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Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan tanınmış iş insanı Bülent Uzuner, şirketi Uzuner Consulting’in 11. kuruluş yıl dönümünü, kentin gözde tarihi mekânlarından ve Ticaret Odası’nın kullanımında olan Haus Schütting’de kutladı. Etkinliğe, Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan, Muavin Konsolos Ahmet Bekir Göksü, Ekonomi Senatörü Kristina Vogt, Ticaret Odası Başkanı Dr. Matthias Fonger, Prof. Dr. Yılmaz Uygun, Senatör Özlem Uysal ve Bremen’in önde gelen iş, siyaset ve bürokrasi çevrelerinden 150’yi aşkın seçkin davetli katıldı. Kutlama toplantısında Ekonomi Senatörü Kristina Vogt, Ticaret Odası Başkanı Dr. Matthias Fonger, Prof. Dr. Yılmaz Uygun birer konuşma yaparak, Uzuner’e davet edildikleri ve Bremen’e yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Uzuner Consulting şirket sahibi Bülent Uzuner “Şirketimizin 11. kuruluş yılını kutlamak istedik. Bunun içinde kendi çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, müşterilerimizi ve Bremen’den de iş, siyaset, bürokrasi alanından 150 civarında bir insana davetiye çıkardık. Sağ olsunlar hemen hepsi de geldi. Ticaret odasının bu tarihi mekânında etkinliğimizi gerçekleştirdik. Yapay zeka konulu bir panel düzenledik. Yapay zeka konusunda Bremen’i şanslı görüyorum. Bremen Hafen dahil beş üniversitemiz var. Buralarda bilişim sektöründe okuyan, master yapan öğrenciler var. Üç tane yapay zeka ile ilgilenen enstitüsü var. Bu alanda yeterli düzeyde alt yapımız olduğunu görüyorum. Amerika’ya karşı dezavantajımız yeterince yatırımın olmayışı. Alt yapıdan yeterince bilişim data merkezleri olması gerekiyor. Yapay zeka oldukça fazla enerji tüketen bir sektördür. Enerji Almanya’da çok pahallı. Yapay zeka için çok sayıda data merkezleri lazım. Fakat eğitimde, araştırmalarda hiçbir sorunumuz yok. Bu alanda Amerika ve Çin’le rekabete girebilir. Biz de Uzuner Consulting olarak; küçük küçük yapay zeka çözümleri ürettiriyoruz. Limanlar, sanayi, sağlık sigortası için kendimizin yapay zeka ürünleri var.Türkiye kökenli gençlere yönelik önerilerini belirten Uzuner “Her şeyin başı iyi bir eğitim alabilmektir. Bu ülke bu alanda çok büyük imkânlar sağlamaktadır. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde eğitim Almanya’ya oranla çok daha pahallıdır. Almanya’da çok iyi eğitim veren devlet üniversiteleri var. Bundan yararlanmaları gerekir. İş yaşamına başladıktan sonra da sabırlı, disiplinli ve çalışkan olmak zorunludur. Kendi işlerini kurmak istediklerinde önlerinde örnek Türkiye kökenli iş insanlarını da göreceklerdir. Onlara danışabilirler” dedi.Türkiye’nin dijitalleşmede iyi olduğunu ancak yapay zeka alanında yeterli düzeye gelemediğini de vurgulayan Uzuner “Bizim İstanbul ve İzmir’de şirketlerimiz var. Orada ki gençler buralardakilerden hiç de alt kalır yanları yok. İyi eğitim aldıkları görünüyor. Fakat bu konudaki çalışmalar sanırım daha yetersiz durumda. Yapay zeka devlet tarafından ne kadar destekleniyor onu da tam olarak bilemiyorum. Türkiye bu alana yatırım yaptığı takdirde kesinlikle Ortadoğu ülkelerine örnek teşkil edebilir. Ekonomi Senatörü Kristina Vogt, Ticaret Odası Başkanı Dr. Matthias Fonger, Prof. Dr. Yılmaz Uygun ve Bülen Uzuner’in panelist olduğu; moderatör Hilke Theessen sorularıyla yapay zeka konulu bir panel gerçekleştirildi.