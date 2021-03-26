‘Uzun Vadeli Ürün Kalitesi Ödülü’ 6’ncı kez Öz Kayseri’nin

AVRUPA’daki Türk gıda sektörünün lider kuruluşlarından Öz Kayseri, Almanya’nın en prestijli ödüllerinden biri olan ‘DLG Uzun Vadeli Ürün Kalitesi Ödülü’nü 6’ncı kez alarak yeni bir başarıya imzasını attı. İş insanı Hilmi Selçuk tarafından 24 yıl önce Frankfurt’ta kurulan ve daha sonra tesislerini Wiesbaden-Delkenheim’a taşıyan Öz Kayseri, sadece Almanya’da değil, tüm Avrupa pazarlarında başta pastırma olmak üzere çeşitli et ürünlerinin lezzeti ve kalitesiyle iddialı gıda üreticileri arasında yer alıyor.

30 ALTIN MADALYA

Alman Tarım Birliği’nin (DLG) sıkı bir biçimde denetlediği koşulların yerine getirilmesiyle verilen ‘Uzun Vadeli Ürün Kalitesi Ödülü’, üretici firmaların kalite konusunda gösterdikleri özeni belgelediği için gıda sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ödülü alabilmek için üretici firmanın beş yıl boyunca DLG tarafından gerçekleştirilen sıkı ürün kontrollerinden başarıyla geçmesi ve en az üç kategoride ödüllendirilmiş olması gerekiyor. Ürünleriyle şimdiye kadar çeşitli gıda kategorilerinde 30 altın madalya kazanan Öz Kayseri, 6’ncı ‘Uzun Vadeli Ürün Kalitesi Ödülü’yle Avrupa’daki başarılı Türk firmaları arasındaki konumunu pekiştiriyor. ‘HELAL SERTİFİKALI’ ETLER KULLANILIYOR

Kayseri çemen ve baharatları kullanılarak pastırma üretimine başlayan Öz Kayseri, Türk lezzetlerini önce Almanya’daki, daha sonra da tüm Avrupa’daki Türklerin, daha sonra da diğer göçmenlerin ve Almanların sofralarına ulaştırmayı başardı. Öz-Kayseri’nin Wiesbaden-Delkenheim’daki üretim tesisleri sürekli gıda ve sağlık kurumlarının titizlikle gerçekleştirilen denetimlerden geçiyor. Yaklaşık çeyrek yüzyıllık süreçte ürünlerini çeşitlendiren Öz Kayseri’nin fabrikasında İslami usüllere göre kesilen, ‘helal sertifikalı’ etler kullanılıyor ve üretim modern tesislerde el değmeden gerçekleştiriliyor.

PASTIRMADAN SONRA İŞKEMBE ÇORBASI

Öz Kayseri’nin günlük olarak üretilen blok pastırma, dilim pastırma, yemeklik pastırma, dana dil, dana işkembe, kuzu pastırma, dana kavurma ve hazır işkembe çorbası gibi ürünlerini Avrupa’daki Türk marketlerinin ve bakkallarının çoğunun raflarında bulmak mümkün. Uzun yıllar pastırma alanında sektörün liderleri arasında yer alan Öz Kayseri’nin son ürünlerinden hazır işkembe çorbası da gıda pazarında kalıcı bir yer almayı başardı. Almanya’da 1969 yılında ticarete atılan Hilmi Selçuk tarafından 1997 yılında kurulan Öz Kayseri (Mond-Star Pastırma Schinkenproduktions GmbH), önce Frankfurt Hofheim’daki tesislerinde üretime başladı. 2004 yılında Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden’a bağlı Delkenheim’daki modern tesislerine taşınan Öz Kayseri, başta ANUGA olmak üzere gıda sektörünün önde gelen fuarlarına da düzenli olarak katılarak, Türk lezzetlerinin tüm dünyaya tanıtımına katkıda bulunan kurumlar arasında yer alıyor.