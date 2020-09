Uzun kuyruklar oluştu ama kampanya sona erdi

İngiltere’de ‘EAT Out, Help Out’ (Dışarıda ye, Yardım et) sloganıyla yapılan kampanya ile ülke genelinde 84 bin lokanta, pub ve kafedeki 20 sterline kadar olan hesapların, 10 sterline kadar olan kısmını devlet ödedi. Ağustos ayı boyunca pazartesi, salı ve çarşamba günleri geçerli olan kampanyayla dışarıda yenen yemeklerde geçen yıla kıyasla, yüzde 95’lik bir artış yaşandı. YAĞMUR RÜZGÂR FIRTINA DEMEDEN...

Kampanyanın son günü olan 31 Ağustos günü yemek yemek için restoran önlerinde yağmur, rüzgâr ve fırtınaya rağmen saatlerce kuyrukta bekleyenler hafızalarda kalıcı olarak yer edindi. Bir aylık kampanya ile ilgili Küçük İşletmeler Federasyonu (FSB), hükümete programın uzatılması çağrısı yapmıştı, ancak hükümet uygulamayı uzatmadı. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yaptığı açıklamada insanlardan dışarıda yemek yemeye devam etmelerini istedi. Sunak, “Program bize bir ulus olarak dışarıda yemek yemeyi sevdiğimizi hatırlattı. Dışarıda yemek yemeye ekonomik iyileşmemize devam etmeye yardımcı olunması için çağırıyorum” dedi. Birçok işletme sahibi, uygulamanın çok başarılı olduğunu, ancak uzamamasıyla birlikte, önümüzdeki ayların belirleyici olacağını belirtti. İNDİRİMLİ YEMEK SUNMAYACAKLAR

Devlet desteğinin sona ermesiyle, birkaç restoran zinciri uygulamaya devam edeceğini açıklarken, Londra’da Türk restoranları sokağı olarak bilinen Harringay semti esnafı, hükümet desteği olmadan indirimli yemek sunamayacaklarını anlattı. Bölgenin en tanınmış restoranlarından ‘Hala’, ‘Şelale’, ‘Antepliler’, ‘Gökyüzü’, ‘Hanedan’ ile ‘Diyarbakır’ ve ‘Devran Kitchen’ yöneticileri, maliyetin yüksek olması nedeniyle hükümet desteği olmadan kampanyayı sürdürmeyeceklerini ifade ettiler. Hükümetin daha önce açıkladığı bilgilere göre geçen nisan ayında sektördeki işletmelerin yüzde 80’i hizmet veremedi. İngiltere’de salgın sebebiyle 1 milyon 400 bin sektör çalışanı zorunlu izne çıkarıldı. 4 Temmuz’da yeniden açılan restoran ve pub’lar karantina önlemleri kapsamında düşük kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor.