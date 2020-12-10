HAFTALARDIR durumun kötüye gittiğini belirten Wieler, çok hızlı bir patlamanın her an yaşanabileceğini kaydetti ve halkı kurallara uymaya çağırdı. Kendi aile fertleri ve arkadaşlarını korumak için sosyal temastan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Wieler, sosyal temasın yüzde 40’a düştüğünü, ancak virüste kontrolü sağlamak için sosyal temasın yüzde yüzde 60 düşmesi gerektiğini kaydetti. Wieler Almanya’da korona sayıları ve ölüm vakalarını “Üzücü en yüksek seviye” olarak niteledi. Robert Koch Enstitüsü durumun özellikle Saksonya ve Thüringen gibi doğu eyaletlerinde kötüleşmiş olmasına dikkat çekti.