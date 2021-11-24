Uzmanlar uyardı: Black Friday’de alışveriş çılgınlığına dikkat!

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ALMANYA’da bu yıl tüketicilerin indirimli satış günü olan Kara Cuma kapsamında 4.9 milyar euroluk harcama yapması bekleniyor. Ülkede tüketim çılgınlığına dönüşen Kara Cuma’da indirimli alışveriş gününde önceki yıllarda tüketiciler ortalama yüzde 4 oranında indirimli alışveriş yapabildi. İnternet üzerinden fiyat kıyaslaması yapan İdealo’nun analizlerine göre bazı kategorilerde yüzde 61’e varan indirimler söz konusu. Ancak bunların da önemli bir bölümü bir ay öncesinden fiyatlarını yüzde 20 oranında zaten indirmişti.

‘SABIRLI OLUN’ TAVSİYESİ

Tüketici haklarını savunan Stiftung Warentest kurumunun tespitine göre Kara Cuma’da çoğunlukla önceki yıllara ait ürünlerin indirimli tanıtımı yapılıyor. Stiftung Warentest uzmanlarına göre birçok ürün zaten zamanla ucuzluyor. Uzmanlar bu nedenle tüketicilere sabırlı olmayı tavsiye ediyor. Ayrıca uzmanlar, bir ürünün belirli bir versiyonuna önceden kilitlenilmemesini tavsiye ediyor. Rheinland-Pfalz’daki tüketici merkezinden Julia Gerhards, bir ürünün en popüler versiyonunun satın alınmasının zorunlu olmadığını belirtirken, “Örneğin siyah yerine pembe alırsanız, bariz bir fiyat farkı olabilir. Bu nedenle, bir ürünün tüm çeşitlerine göz atmalısınız“ dedi. Öte yandan uzmanlar, zaten popüler olan ve sıklıkla satılan ürünlerin, Kara Hafta gibi indirim kampanyalarında daha ucuza sunulmadığına da dikkat çekti.