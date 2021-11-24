Uzmanlar uyardı: Black Friday’de alışveriş çılgınlığına dikkat!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu Ne derbi, ne hakem ne de TFF...Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu! 'Ne derbi, ne hakem ne de TFF...'#Galatasaray
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Kamera, robot süpürge, TVler... Akıllı ev aletlerine dikkat Mahremiyetimiz hackerlerın mı elindeKamera, robot süpürge, TV'ler... Akıllı ev aletlerine dikkat! Mahremiyetimiz hackerlerın mı elinde?#Akıllı Cihazlar
BAEden Türkiyeye önemli ziyaret Anlaşmalar imzalanacakBAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Anlaşmalar imzalanacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa ÖzkayaTürk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa Özkaya#Sefa Özkaya
TMOdan un arzı açıklaması Endişeye gerek yokTMO'dan un arzı açıklaması! Endişeye gerek yok#Toprak Mahsulleri Ofisi
Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı! Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...#Koronavirüs
İstanbuldan yola çıkmışlardı... Facia sonrası yas ilan edildiİstanbul'dan yola çıkmışlardı... Facia sonrası yas ilan edildi!#Yangın
Mahkeme kararını verdi Oyuncu Ayşegül Çınarın gözyaşları...Mahkeme kararını verdi! Oyuncu Ayşegül Çınar'ın gözyaşları... #Ayşegül Çınar
Uzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecekUzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecek?#Kripto Para Piyasası
Mahkemeden emsallik pozitif anne kararıMahkemeden emsallik 'pozitif anne' kararı#PCR Testi
Meme kanseriyle mücadele eden Şimalden güzel haberMeme kanseriyle mücadele eden Şimal'den güzel haber#Şimal
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
Sahneye bile gelinlikle çıkmıştı: Kaderleri yıldızlarda yazılıSahneye bile gelinlikle çıkmıştı: Kaderleri yıldızlarda yazılı#Jennifer Lopez
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
HABERLERAvrupa Haberleri

Uzmanlar uyardı: Black Friday’de alışveriş çılgınlığına dikkat!

#Almanya#Black Friday#Kara Cuma
Uzmanlar uyardı: Black Friday’de alışveriş çılgınlığına dikkat

Almanya’da tüketiciyi koruma derneklerinden, 26 Kasım’da indirimli satışların gerçekleşeceği Kara Cuma ve bir hafta boyunca devam edecek Kara Hafta konusunda uyarı geldi. Uzmanlar birçok üründeki indirimin tek tek kıyaslanarak alışveriş yapılmasını tavsiye etti.

Haberin Devamı

ALMANYA’da bu yıl tüketicilerin indirimli satış günü olan Kara Cuma kapsamında 4.9 milyar euroluk harcama yapması bekleniyor. Ülkede tüketim çılgınlığına dönüşen Kara Cuma’da indirimli alışveriş gününde önceki yıllarda tüketiciler ortalama yüzde 4 oranında indirimli alışveriş yapabildi. İnternet üzerinden fiyat kıyaslaması yapan İdealo’nun analizlerine göre bazı kategorilerde yüzde 61’e varan indirimler söz konusu. Ancak bunların da önemli bir bölümü bir ay öncesinden fiyatlarını yüzde 20 oranında zaten indirmişti.

‘SABIRLI OLUN’ TAVSİYESİ
Tüketici haklarını savunan Stiftung Warentest kurumunun tespitine göre Kara Cuma’da çoğunlukla önceki yıllara ait ürünlerin indirimli tanıtımı yapılıyor. Stiftung Warentest uzmanlarına göre birçok ürün zaten zamanla ucuzluyor. Uzmanlar bu nedenle tüketicilere sabırlı olmayı tavsiye ediyor. Ayrıca uzmanlar, bir ürünün belirli bir versiyonuna önceden kilitlenilmemesini tavsiye ediyor. Rheinland-Pfalz’daki tüketici merkezinden Julia Gerhards, bir ürünün en popüler versiyonunun satın alınmasının zorunlu olmadığını belirtirken, “Örneğin siyah yerine pembe alırsanız, bariz bir fiyat farkı olabilir. Bu nedenle, bir ürünün tüm çeşitlerine göz atmalısınız“ dedi. Öte yandan uzmanlar, zaten popüler olan ve sıklıkla satılan ürünlerin, Kara Hafta gibi indirim kampanyalarında daha ucuza sunulmadığına da dikkat çekti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Black Friday#Kara Cuma

BAKMADAN GEÇME!

Pastayı kesmeye çabalayan ben

Pastayı kesmeye çabalayan ben!

#24 Kasım Öğretmenler Günü
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü