Uzmanlar uyardı! Almanya genelinde olmazsa...

ARALARINDA Almanya’nın en önemli virüs uzmanlarının da bulunduğu akademi, yaptığı yazılı çağrıda sokağa çıkmaya önce üç hafta çok sıkı sınırlamalar getirilmesi istendi. Üç hafta sonra yeniden durumun değerlendirilmesi ve buna göre sürenin uzatılıp uzatılmamasına karar verilmesi gerektiği kaydedildi. Yazılı çağrıda Almanya’da hastanelerin kapasitesinin tamamen aşılmasına karşı bu tedbirin acilen gerekli olduğu vurgulandı ve sokağa çıkma yasağının ‘tüm Almanya genelinde uygulanması’ gerektiği belirtildi.

Çağrıda, insanların temiz hava alması için kısıtlı sayıda yeşil alanlarda gezinti ya da spor yapmasının mümkün olması, doktor ziyaretlerine müsaade edilmesi gerektiği belirtildi. Hafta sonu Almanya’da 7 eyalet sokağa çıkmaya sıkı sınırlamalar getirdi. Günlük hayat tamamen kısıtlandı. Restoranlar, kafeler kapatıldı. Doktor, eczane, iş ve aile olarak parkta gezinti dışında evde kalın çağrısı yapıldı.