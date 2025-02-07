Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı: İnsan beyninde plastik 30 kat arttı!

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ABD’li bir araştırma ekibi, 2024 yılında incelenen ölü insanların karaciğer ve beyin dokularında, 2016 yılına kıyasla çok daha fazla miktarda plastik partikül tespit etti. Beyin dokusundaki plastik birikimi, karaciğer ve böbrek dokularına göre 30 kat daha fazla çıktı. New Mexico Üniversitesi’nden Matthew Campen liderliğindeki ekip, bu çarpıcı bulguları Nature Medicine dergisinde yayımladı. Araştırmacılar, 2024 yılında ölen 24 kişinin karaciğer, böbrek ve beyin dokularını inceledi ve bu örnekleri 2016 yılında ölen 28 kişinin dokularıyla karşılaştırdı. Sonuçlar, böbreklerdeki plastik birikiminin 2016 ve 2024 yıllarında benzer olduğunu gösterirken, karaciğer ve beyin dokularında ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu. Karaciğerdeki ortalama plastik konsantrasyonu 141.9’dan 465.3 mikrogram/grama, beyindeki konsantrasyon ise 3 bin 420’den 4 bin 763 mikrogram/grama yükseldi.

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EN FAZLA POLİETİLEN TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, plastik partiküllerin kimyasal bileşimini de analiz etti. En yaygın olarak, şişe ve ambalajlarda kullanılan polietilen tespit edildi. Polietilen, karaciğer ve böbrekteki plastiğin yüzde 40-65’ini oluştururken, beyindeki plastiğin yüzde 75’ini oluşturdu. Ayrıca, 1997-2013 yılları arasında saklanan beyin dokularının analizi, son yıllarda nanoplastik birikiminin belirgin şekilde arttığını gösterdi. Özellikle 2019-2024 yılları arasında demans teşhisi konan 12 kişinin beyin dokularında, plastik birikimi çok daha yüksek çıktı. Bu örneklerde, gram başına 12 bin ila 48 bin mikrogram plastik tespit edildi. Ancak araştırmacılar, bu bulguların doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmadığını vurguladı.

ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA

Mikroplastiğin insan sağlığı üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak özellikle beyin dokusundaki artış, endişe verici boyutlarda. Uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgularken, plastik kullanımının azaltılması ve geri dönüşümün artırılması çağrısında bulunuyor. Çin Çevre Bilimleri Araştırma Akademisi’nden Haipeng Huang liderliğindeki ekip, fareler üzerinde yaptığı çalışmada, mikroplastiğin beyindeki kan damarlarını tıkayabileceğini ve farelerin hareket kabiliyetini azaltabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, fareler ve insanlar arasındaki beyin yapısı farklılıkları nedeniyle bu sonuçların doğrudan insanlara uygulanamayacağını belirtti.