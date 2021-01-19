Uzmanlar sert kapanmadan yana

KORONAVİRÜS kâbusu, İngiltere ve Güney Afrikada görülen virüsün yeni mutasyonuyla daha da büyüdü. Yeni mutasyonun Almanya’ya yayılmasını önlemek amacıyla Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla korona zirvesini acilen bir hafta öne çekti. Zirve öncesi federal hükümet ve eyalet başbakanları video konferans üzerinden ülkenin en önemli virüs uzmanlarını dinledi. Berlin Charite Kliniği’nden virüs uzmanı Christian Drosten, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, virüs uzmanı Prof. Melanie Brinkmann, fizikçi Prof. Michael Meyer Hermann gibi Almanya’nın önde gelen bilim insanlarının yanı sıra İngiltere’den yeni mutasyonla ilgili moleküler biyolog Prof. Rolf Apweiler video konferansa katıldı. Cambridge Üniversitesi’nde Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü Başkanı Prof. Apweiler, virüsün yeni mutasyonuna karşı çok daha sert kapanma önlemlerinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. İngiltere’yi kasıp kavuran B117 mutasyonun kasım ayı içinde 200 ila 400 arasında arttığına dikkati çeken Prof Apweiler, bu yeni türün vaka sayısını ayda 6 ila 8 kat arasında artırdığını, kontrolün çok hızlı kaybedildiğini, bu nedenle vaka sayılarının azaltılması için çok daha sert önlemler gerektiğini anlattı.

OKULLAR KAPALI KALMALI

Daha sert önlemlerden anlaşılan, okulların, kreşlerin 15 Şubat tarihine kadar kapalı kalmaya devam etmesi, evden çalışmaların zorunlu olması, aşı kampanyasının hızlandırılması, virüsün yeni türünün tespiti için kapasitenin artırılması, tıbbi FFP2 maske zorunluluğu ve akşam sokağa çıkma yasağı.

Almanya’nın önde gelen virüs uzmanlarından Melanie Brinkmann şu anda salgının en tehlikeli dönüm noktasında bulunduklarını ve çok daha radikal önlemlerin gerektiğini anlattı. Enfeksiyon uzmanı Prof. Michael Meyer Hermann vaka sayılarının hızla ve zaman kaybetmeden aşağı çekilmesini önerdi, eğer siyasi irade kararlı olmazsa, en iyi test stratejilerinin bile bir yarar sağlamayacağı uyarısında bulundu. Berlin Teknik Üniversitesi’nden Prof. Kai Nagel, çok yüksek bulaşıcı yeni mutasyona karşı tıbbi FFP2 maskelerinin, evden çalışmanın zorunlu olmasını ve akşam belirli saatlerden itibaren sokağa çıkma yasağı getirilmesini önerdi.