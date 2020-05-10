MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Üzgünüz’ bile demediler... Deseler şaşırırdık
GeriAvrupa ‘Üzgünüz’ bile demediler... Deseler şaşırırdık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

‘Üzgünüz’ bile demediler... Deseler şaşırırdık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Üzgünüz’ bile demediler... Deseler şaşırırdık
Abone Olgoogle-news

Danimarka’da, perşembe gecesi Danimarka İslam Merkezine ait caminin de bulunduğu 4 katlı binada çıkan yangında ‘kasıt’ olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

YANGINDA kullanılamaz hale gelen caminin bağlı bulunduğu Danimarka İslam Merkezi Başkanı Fatih Alev, yangınla ilgili açıklamada bulundu. Derneğin ve caminin, kullanılamaz hale gelen binada 8 yıldır kiracı olduğunu belirten Alev, polisin, yangının kasten ancak Danimarka İslam Merkezi’ne yönelik bir ‘amaç’ taşımadan çıkarılmış olabileceğini söylediğini aktardı. Polisin olayda caminin hedef alınmadığı tahminine nereden vardığını anlamadıklarına vurgu yapan Alev, “Ellerinde kanıt olmadan, polis neye dayanarak bizimle ilgili olmadığını düşünüyor, bilmiyoruz. Bizim tahminimiz de merkezin özellikle hedef alındığı yönünde” diye konuştu. Ülkede faaliyet gösteren İslami sivil toplum kuruluşlarından kendilerine ‘geçmiş olsun’ mesajları gelmesine rağmen Danimarkalı yetkililerin sessiz kaldığını kaydeden Alev, “Danimarka’da devlet yetkililerinin Müslümanlarla ilgilenmemesine alışığız. Bizden rahatsız olduklarını bildiğimiz için böyle bir olayın akabinde de en ufak bir ‘üzgünüz’ mesajı gelmedi. Gelse zaten şaşırırdık. Hoşumuza giderdi ama gelmedi” ifadelerini kullandı.

‘Üzgünüz’ bile demediler... Deseler şaşırırdık

Caminin sigortalı olmadığı bilgisini veren Alev, tüm eşyaların yangında hasar gördüğünü kaydetti. Alev, binanın yıkılacağını belirterek, cami için yeni bir yer arayışında olduklarını ve hayırseverlerin desteğini beklediklerini ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle