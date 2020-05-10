‘Üzgünüz’ bile demediler... Deseler şaşırırdık

YANGINDA kullanılamaz hale gelen caminin bağlı bulunduğu Danimarka İslam Merkezi Başkanı Fatih Alev, yangınla ilgili açıklamada bulundu. Derneğin ve caminin, kullanılamaz hale gelen binada 8 yıldır kiracı olduğunu belirten Alev, polisin, yangının kasten ancak Danimarka İslam Merkezi’ne yönelik bir ‘amaç’ taşımadan çıkarılmış olabileceğini söylediğini aktardı. Polisin olayda caminin hedef alınmadığı tahminine nereden vardığını anlamadıklarına vurgu yapan Alev, “Ellerinde kanıt olmadan, polis neye dayanarak bizimle ilgili olmadığını düşünüyor, bilmiyoruz. Bizim tahminimiz de merkezin özellikle hedef alındığı yönünde” diye konuştu. Ülkede faaliyet gösteren İslami sivil toplum kuruluşlarından kendilerine ‘geçmiş olsun’ mesajları gelmesine rağmen Danimarkalı yetkililerin sessiz kaldığını kaydeden Alev, “Danimarka’da devlet yetkililerinin Müslümanlarla ilgilenmemesine alışığız. Bizden rahatsız olduklarını bildiğimiz için böyle bir olayın akabinde de en ufak bir ‘üzgünüz’ mesajı gelmedi. Gelse zaten şaşırırdık. Hoşumuza giderdi ama gelmedi” ifadelerini kullandı.

Caminin sigortalı olmadığı bilgisini veren Alev, tüm eşyaların yangında hasar gördüğünü kaydetti. Alev, binanın yıkılacağını belirterek, cami için yeni bir yer arayışında olduklarını ve hayırseverlerin desteğini beklediklerini ifade etti.