Üzerine ağaç düşen yaşlı kadın, donarak öldü

EDİNİLEN bilgiye göre ormanlık alanda köpeğini gezdiren kadının üzerine ağaç devrildi. Eve dönmeyen annesini aramak için ormanlık alana giden oğlu, yaşla kadını yaralı halde buldu. Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri talihsiz kadını ağacın altından çıkarıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılmadı. Kadının donma sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.





TRAFİK KAZALARI

Kar ve tipi eyaletin özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollar kapandı, görüş alana kısaldı, çok sayıda kaza meydana geldi. Sürücüler saatlerce yollarda mahsur kaldı. Saarland eyaletinde de çok sayıda trafik kazasına yol açan tipi ve kar yüzünden bazı yollar uzun süre trafiğe kapandı. Polis kısa süre içinde 20’den fazla kazanın meydana geldiği bilgisini paylaştı. Küçük çaplı kazalarda yaralanan olmadı. Kazalar maddi hasarlarla atlatıldı. Sürücüleri uyaran polis kar yağışını küçümsememelerini ve ağaçların devrilme riskini göz önünde bulundurmalarını istedi. Polis, mecburi olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında da bulundu.