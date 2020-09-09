İLK tanık, üzerindeki kıyafetlerle ve elindeki silahlarla gördüğünde saldırganı ciddiye almadığını ve durumun vahim olabileceğinin farkına varamadığını söyledi. Silahları, çocuklar için yapılan oyuncak sandığını belirten tanık, “Onu döner büfesinin önünde gördüğümde üzerindekileri karnaval kıyafeti sandım. Karnavala katılacağını düşündüm” dedi. Profesör olan ikinci tanık ise saldırganın cadılar bayramına katılacağını ve elindeki silahı da Paintball silahı sandığını anlattı. Duyduğu bağırtılarla saldırgan arasında ilişki kuramadığını ve başlangıçta durumu tehlikeli olarak algılamadığını söyleyen tanık, büfede oturan müşterilerin kaçışmaları üzerine durumun ciddiyetini fark ettiğini belirtti. Profesör, camdan atlayarak arka tarafa kaçtığını, böylece kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğunu anlattı.



BÜFECİLERİN İFADESİ KALDI

Basın mensuplarının olaydan sonra evine geldiklerini ve bu durumdan şikayetçi olduğunu belirten tanık, “Sadece poliste olan adresimin basın mensuplarının eline geçmemesi gerekirdi. Ya polis adresi verdi ya da gazeteciler polisin soruşturma dosyasına baktı” dedi. 10. duruşmada tercüman sorunu çıktığı için ifadeleri alınamayan döner büfesi çalışanları İsmet ve Rıfat Tekin bu kez de dinlenemedi. İki Türkiye kökenli önümüzdeki duruşmalarda tanık olarak tekrar çağrılacak. 28 yaşındaki ırkçı saldırgan Stephan Balliet, 18 Kasım’a kadar sürmesi beklenen davada iki cinayet ve 68 kez adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Aşırı sağcı saldırgan Stephan Balliet, 9 Kasım 2019’da otomobiline yüklediği patlayıcılar ve silahlarla kentin merkezindeki sinagogu basmak istedi. Kafasına taktığı kamerayla baskını sosyal medya hesabından canlı yayınlamayı planlayan Balliet, sinagogun kapısı kilitli olduğu için içeri giremedi. O sırada otomobilinin yanından geçen Jana L. adındaki kadını öldürdü. Tüm bu yaşananlar ise ırkçı saldırganın kafasına yerleştirdiği kamerayla kaydedildi. Daha sonra otomobiline binen Balliet, 500 metre ilerideki döner büfesini bastı. İçeridekileri kurşun yağmuruna tutan saldırgan, burada da öğle yemeği yiyen 20 yaşındaki Kevin S.’yi katletti. Bir süre otomiliyle kaçan saldırgan, daha sonra yakayı ele verdi.