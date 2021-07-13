Uzak bölgede kreşe, 23 bin euro tazminat

ALMANYA’da 2013 yılından beri geçerli olan yasal düzenlemeler ışığında çalışan bir Alman anne, çocuğu doğduktan hemen sonra ilgili yerel makamlara başvurarak bir yıl sonra kreşte oğluna yer ayrılması talebinde bulundu. Kendi oturdukları yere yakın kreşlerin yanı sıra bölgedeki başka yuvalara da çocuğunu gönderebileceğini açık bir biçimde belirtti. Yerel yönetim, çocuk için bir yıl yerine 21 ay sonra ve evlerine yakın bir bölge yerine 30 km uzaklıktaki bir kreşte yer gösterdi. Ev, kreş ve iş yeri arasında hafta içi her gün otomobille en az 56 dakika yolculuk eden anne, yerel yönetimi mahkemeye verdi. Darmstadt Eyalet Mahkemesi anneyi haklı bularak 9 aylık gecikmeden dolayı 18 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak bunu yetersiz bulan anne Frankfurt’taki Yüksek Eyalet Mahkemesi nezdinde itiraz etti. Yüksek Mahkeme, Offenbach kent yönetiminin anneye 23 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Almanya’da bir yaşından itibaren tüm çocuklara kreşlerde yer gösterilmesi mecburiyeti olduğu halde hâlâ yer sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Bu yüzden 3 yaşın altındaki her 10 çocuktan birinin kreşe gidemediği açıklandı.