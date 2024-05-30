Uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

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GERÇEKTE daha fazla ölüm olduğunu, ancak bildirilmeyen vaka sayısını çok yüksek tahmin ettiklerini belirten Blienert çok az sayıda toksikolojik rapor ve otopsi olduğuna dikkati çekti. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölen 2 bin 227 kişiden 1167’sine eyaletlerde otopsi yapıldı. Blienert, “Bu durum benim için son derece acı verici. Rakamlar, bu durumdan etkilenenler, aileleri ve tüm çevreleri için büyük bir acıyı gizliyor” dedi. Kesin ölüm nedeni her zaman kanıtlanamasa da eyalet kriminal soruşturma bürolarından alınan rakamlara göre eroinden ölenlerin sayısı 712 oldu. Uyuşturucu madde ölümlerinde eroin hâlâ ilk sırada yer alıyor. Kokain ve ‘crack kokaine’ bağlı ölümler de 507’den 610’a yükseldi.



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‘ONLARI BİR KENARA ATAMAYIZ’

Verilere göre, ‘kokteyl tüketim’ de denilen ‘karışık tüketim’, Almanya’da daha büyük bir sorun haline geldi. Giderek daha fazla sayıda uyuşturucu kullanıcısı aynı anda farklı uyuşturucular kullanıyor. Aynı zamanda Almanya ve Avrupa’da kokain arzı da hızla artıyor. Uyuşturucuyla mücadelede önleme, danışmanlık ve destek yöntemlerinin genişletilmesi çağrısında bulunan Burkhard Blienert, “Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Özellikle hassas durumdaki gençleri erken ve tutarlı bir şekilde desteklememiz ve bağımlılıktan muzdarip insanları bir kenara atmamamız gerekiyor” dedi.