×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Uyuşturucuya Bağlı Ölüm#AVRUPADAN HABERLER
Uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 10:11

Almanya’da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı önemli ölçüde arttı. Federal Hükümet Uyuşturucuyla Mücadele Sorumlusu Burkhard Blienert, geçen yıl yasa dışı madde kullanımı nedeniyle 2 bin 227 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının 2022 yılına kıyasla 237 daha fazla ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğunu söyledi. Ölenlerin 1844’ü erkek ve 383’ü ise kadın. Uyuşturucudan ölenlerin yaş ortalaması 41 oldu.

Haberin Devamı

GERÇEKTE daha fazla ölüm olduğunu, ancak bildirilmeyen vaka sayısını çok yüksek tahmin ettiklerini belirten Blienert çok az sayıda toksikolojik rapor ve otopsi olduğuna dikkati çekti. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölen 2 bin 227 kişiden 1167’sine eyaletlerde otopsi yapıldı. Blienert, “Bu durum benim için son derece acı verici. Rakamlar, bu durumdan etkilenenler, aileleri ve tüm çevreleri için büyük bir acıyı gizliyor” dedi. Kesin ölüm nedeni her zaman kanıtlanamasa da eyalet kriminal soruşturma bürolarından alınan rakamlara göre eroinden ölenlerin sayısı 712 oldu. Uyuşturucu madde ölümlerinde eroin hâlâ ilk sırada yer alıyor. Kokain ve ‘crack kokaine’ bağlı ölümler de 507’den 610’a yükseldi.

Uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

Burkhard Blienert

Haberin Devamı

‘ONLARI BİR KENARA ATAMAYIZ’
Verilere göre, ‘kokteyl tüketim’ de denilen ‘karışık tüketim’, Almanya’da daha büyük bir sorun haline geldi. Giderek daha fazla sayıda uyuşturucu kullanıcısı aynı anda farklı uyuşturucular kullanıyor. Aynı zamanda Almanya ve Avrupa’da kokain arzı da hızla artıyor. Uyuşturucuyla mücadelede önleme, danışmanlık ve destek yöntemlerinin genişletilmesi çağrısında bulunan Burkhard Blienert, “Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Özellikle hassas durumdaki gençleri erken ve tutarlı bir şekilde desteklememiz ve bağımlılıktan muzdarip insanları bir kenara atmamamız gerekiyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Uyuşturucuya Bağlı Ölüm#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!