Uyuşturucu operasyonunda bir polis öldü

GELSENKIRCHEN kentinde bu sabah saat 06.00 sıralarında özel time mensup ekipler, uyuşturucu bulundurduğu şüphesiyle bir evi bastı. Augustin Wibbelt Sokağı üzerinde bulunan evin kapısının önüne dayanan polislere, evin içinden iki el ateş edildi. Kapıyı delip geçen kurşunlardan biri polis memuruna isabet etti. Polislerin de karşılık verdiği, evde bulunan şüpheli teslim oldu. 29 yaşındaki Thomas K. adındaki şüpheli uyuşturucu bulundurmak ve görevi başındaki polis memurunu öldürmekten tutuklandı. Polis Sözcüsü Christopher Grauwinkel “Şüpheli kapının arkasından en az iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi polis memuruna isabet etti” dedi. Polisi öldüren Thomas K.’nın daha önce emniyette kaydının bulunmadığı bilgisine de ulaşıldı. Polis, cinayetin soruşturulması için ekip kurdu.