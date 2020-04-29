MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriUyuşturucu operasyonunda bir polis öldü
GeriAvrupa Uyuşturucu operasyonunda bir polis öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 29.04.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Uyuşturucu operasyonunda bir polis öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uyuşturucu operasyonunda bir polis öldü
Abone Olgoogle-news

Almanya’da yapılan bir uyuşturucu operasyonu sırasında özel time mensup 28 yaşındaki polis vuruldu. Tek kurşunla ağır yaralanan polis, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GELSENKIRCHEN kentinde bu sabah saat 06.00 sıralarında özel time mensup ekipler, uyuşturucu bulundurduğu şüphesiyle bir evi bastı. Augustin Wibbelt Sokağı üzerinde bulunan evin kapısının önüne dayanan polislere, evin içinden iki el ateş edildi. Kapıyı delip geçen kurşunlardan biri polis memuruna isabet etti. Polislerin de karşılık verdiği, evde bulunan şüpheli teslim oldu. 29 yaşındaki Thomas K. adındaki şüpheli uyuşturucu bulundurmak ve görevi başındaki polis memurunu öldürmekten tutuklandı. Polis Sözcüsü Christopher Grauwinkel “Şüpheli kapının arkasından en az iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi polis memuruna isabet etti” dedi. Polisi öldüren Thomas K.’nın daha önce emniyette kaydının bulunmadığı bilgisine de ulaşıldı. Polis, cinayetin soruşturulması için ekip kurdu.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle