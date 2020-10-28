Uyuşturucu baskınına gitmişlerdi... O evden patlayıcı da çıktı

BUNUN üzerine bomba imha ekipleri ve terörle mücadele birimlerinde görevli polisler de aramalara katıldı. Herhangi bir patlama ihtimaline karşın bölgeye ilk yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6.5 saat süren aramalar sonunda evdeki patlayıcılara imha edilmek üzere el konuldu. Polis patlayıcıların cinsi ve miktarı hakkında bilgi vermedi.