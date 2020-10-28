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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 28.10.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu baskınına gitmişlerdi... O evden patlayıcı da çıktı

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Uyuşturucu baskınına gitmişlerdi... O evden patlayıcı da çıktı
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Berlin’in Friedrichshain semtinde bir evden gelen yoğun esrar kokusu üzerine mahkemeden arama izini çıkartan polis, salı akşamı söz konusu eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada ekilmiş kenevir fideleri bulundu. Kenevir fidelerini söküp evi aramayı sürdüren polis, bu kez farklı bölümlerde saklanmış yüksek miktarda patlayıcı buldu.

BUNUN üzerine bomba imha ekipleri ve terörle mücadele birimlerinde görevli polisler de aramalara katıldı. Herhangi bir patlama ihtimaline karşın bölgeye ilk yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6.5 saat süren aramalar sonunda evdeki patlayıcılara imha edilmek üzere el konuldu. Polis patlayıcıların cinsi ve miktarı hakkında bilgi vermedi.

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