Uyuşturucu baronu İbiza’da yakalandı

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20 milyon Sterlin değerinde eroin, kokain ve ketaminin Amsterdam’dan İngiltere’ye sokulmasını organize eden Burton’un yeri, uluslararası bir operasyonla tespit edildi. Burton, İbiza’da ünlü Pacha gece kulübünde bir partide yakalandı. Burton’un eski sevgilisi 25 yaşındaki Sian Banks de Burton’a yardım ettiğini itiraf etti. İkili gelecek hafta mahkeme karşısına çıkarılacak. Burton’un henüz 10 yaşındayken suç dünyasına ilk adımlarını attığı düşünülüyor.

SUÇ DÜNYASININ BİR PARÇASI OLDU

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir aile yakını, “Daha çocukken bir sürü işe bulaşıyordu. On yaşındayken, kendisinden büyük uyuşturucu satıcılarına tedarik yapıyordu” dedi. Onu tanıyanlar, Eddie Burton’ın ‘bebek yüzlü’ olmasının, uyuşturucu ticareti için ideal kişi olarak öne çıkmasına neden olduğunu söylüyor. Eski sevgilisi Banks ise kolay yoldan zengin olma ve lüks yaşam tarzından etkilenerek Burton’ın suç dünyasının bir parçası oldu. Tanıyanlar, Sian Banks’in yurt dışı seyahatlerine ve büyük festivallere ilgi duyduğunu ve sık sık seyahat ettiğini anlattı.

İngiltere’nin Dover Limanı’nda uyuşturucu taşıyan iki kamyon 2022 yazında yakalandı. Burada toplam 20 milyon Sterlin değerinde 307 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bu sırada Avrupa’da bulunan Burton’u, bu baskınlarda elde edilen parmak izleri ele verdi.