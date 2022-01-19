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HABERLERAvrupa Haberleri

Uyum projelerine 600 bin euro destek

#Schleswig-Holstein Türk Toplumu#AIM#Jörn Kruger
Uyum projelerine 600 bin euro destek

Schleswig-Holstein Türk Toplumu’nun göçmen kökenli gençleri meslek eğitimine kazandırmak amacıyla yürüttüğü AIM (Meslek Eğitimi ve Uyum) ile AIM ÖD (Kamu Hizmeti Meslek Eğitimi) adlı projelerin süresi iki yıl daha uzatıldı. Schleswig-Holstein Meslek Eğitimi Enstitüsü Müdürü Jörn Kruger, dernek başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca’ya AIM ile AIM ÖD adlı projelerin iki yıl daha desteklendiğine dair belgeyi takdim etti.

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TÖRENDE konuşan Meslek Eğitimi Enstitüsü Müdürü Jörn Kruger, “Önümüzdeki iki yıl boyunca bu iki proje için eyalet hükümetinin yaklaşık 600 bin euro destek sağlaması çok önemlidir. Bu projeler göçmen kökenli gençlerin iş piyasasına uyumu için büyük katkı sağlamaktadır” dedi. Kruger, meslek eğitimine başlayan göçmen kökenli gençlerin oranının yüzde 38.7 iken Alman gençlerinde bu oranının yüzde 56.5 olduğuna dikkati çekti. Ayrıca Alman gençlerin yüzde 45’i meslek eğitimlerini tamamlarken bu oran göçmen kökenlilerde yüzde 14 oldu. Schleswig-Holstein Türk Toplumu Başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca ise şunları söyledi:

Uyum projelerine 600 bin euro destek
“23 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz göçmen kökenli gençlerin mesleki ve eğitim kariyerlerini şekillendirmelerine destek olduğumuz çalışmalarımızın desteklenmesinden son derece memnunum. Bu proje eşsiz ve örnek bir çalışmadır. Lübeck, Elmshorn, Neumünster ve Kiel’deki bürolarımızda gençlerimiz meslek eğitimi ve yüksek öğretimle ilgili sorularına cevap bulabilir, ihtiyaç duydukları desteği alabilirler. Ayrıca göçmen kökenli gençler kamuda çalışma imkânları konusunda bilgilendirilmekte ve bu alana yönlenmeleri konusunda teşvik edilmektedir.” Dr. Küçükkaraca, son iki yılda salgının sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini, iş piyasasında da derin izler bıraktığına dikkati çekti.
Uyum projelerine 600 bin euro destek
Yazılı açıklamayla projeyi değerlendiren Eyalet Çalışma Bakanı Dr. Bernd Buchholz, projenin başarıyla devam etmesinin önemli olduğunu kaydederken, “Bu proje, eyaletimizde kalifiye eleman sıkıntısıyla mücadelede önemli bir yapı taşıdır. Çok sayıda sektörde meslek eğitimi yapacak gençlere ihtiyaç vardır. Bu projeleri iki yıl daha desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
Uyum projelerine 600 bin euro destek

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#Schleswig-Holstein Türk Toplumu#AIM#Jörn Kruger

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