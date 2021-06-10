Uyum Bakanı Klose, camiyi ziyaret edecek
Hessen Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Kai Klose, yarın Rüsselsheim’daki Ayasofya Camisi’ni ziyaret edecek.
BAKAN Klose, burada düzenlenen koronavirüs aşı kampanyasıyla ilgili bilgilendirme etkinliğine katılacak. Aşı tanıtım ve bilgilendirme kampanyası Hessen Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından destekleniyor. Türk-Alman Sağlık Vakfı tarafından yürütülen bilgilendirme kampanyası kapmasında şu ana kadar birçok cami ve dernekte etkinlikler düzenlendi. Kampanya, eyalette yaşayan göçmenleri aşı konusunda aydınlatmayı hedefliyor.