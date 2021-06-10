Uyum Bakanı Klose, camiyi ziyaret edecek

BAKAN Klose, burada düzenlenen koronavirüs aşı kampanyasıyla ilgili bilgilendirme etkinliğine katılacak. Aşı tanıtım ve bilgilendirme kampanyası Hessen Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından destekleniyor. Türk-Alman Sağlık Vakfı tarafından yürütülen bilgilendirme kampanyası kapmasında şu ana kadar birçok cami ve dernekte etkinlikler düzenlendi. Kampanya, eyalette yaşayan göçmenleri aşı konusunda aydınlatmayı hedefliyor.