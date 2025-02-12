‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’e tam not

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PERA Stage Tiyatro Organizasyon Şirketi’nin davetiyle sahnelenen oyuna, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Konsolos Murat Kemaloğlu, Eğitim Ataşesi Hazal Can ve Başkonsolosluk personeli Banu Kurt da katıldı. Başkonsolos Erdoğan, oyun sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Berkay Ateş’in etkileyici performansını izlemekten büyük memnuniyet duyduk. Oyunun ilk yurt dışı gösteriminin Münih’te yapılması güzel bir sürpriz oldu. Olağanüstü performansıyla Münihli tiyatroseverlere harika bir deneyim yaşatan sanatçımızı tebrik ediyor, kendisini tekrar burada görmek istiyoruz. Ayrıca organizasyonu gerçekleştiren Erkan Taşkıran ve Sanem Çetin’e nazik davetleri için teşekkür ederiz.”

Birçok prestijli ödül kazanan ‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’, Münih’teki tiyatroseverlerden büyük alkış aldı ve kültürel bağların pekişmesine katkı sağladı.