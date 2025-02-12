×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’e tam not

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Münih#Tiyatro
‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’e tam not
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 11:46

Berkay Ateş’in kaleme aldığı ve sahnede büyük başarıyla sergilediği ‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’ adlı tiyatro oyunu, Münihli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Haberin Devamı

PERA Stage Tiyatro Organizasyon Şirketi’nin davetiyle sahnelenen oyuna, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Konsolos Murat Kemaloğlu, Eğitim Ataşesi Hazal Can ve Başkonsolosluk personeli Banu Kurt da katıldı. Başkonsolos Erdoğan, oyun sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Berkay Ateş’in etkileyici performansını izlemekten büyük memnuniyet duyduk. Oyunun ilk yurt dışı gösteriminin Münih’te yapılması güzel bir sürpriz oldu. Olağanüstü performansıyla Münihli tiyatroseverlere harika bir deneyim yaşatan sanatçımızı tebrik ediyor, kendisini tekrar burada görmek istiyoruz. Ayrıca organizasyonu gerçekleştiren Erkan Taşkıran ve Sanem Çetin’e nazik davetleri için teşekkür ederiz.”
Birçok prestijli ödül kazanan ‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’, Münih’teki tiyatroseverlerden büyük alkış aldı ve kültürel bağların pekişmesine katkı sağladı.

‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’e tam not

‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’e tam not


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Münih#Tiyatro

BAKMADAN GEÇME!