Uyarı grevi başladı böyle oldu

ALMAN Demiryolları sözcüsü, ek ve yedek seferlerle, otobüs takviyeleriyle bazı bölgelerde hizmet verilmeye çalışıldığını açıkladı. Özellikle şehirler arası her dört seferden ancak birinin hizmet verebildiği kaydedildi. Sözcü, yolcularının karşılıklı anlayış ve saygı içinde hareket etmesi, acil durumda olanlara öncelik tanınmasını önerdi. Grev nedeniyle seyahat edemeyenlerin biletlerinin 20 Ağustos’a kadar geçerli olduğu açıklandı. Ayrıca bileti iade etmek isteyenlere de ücretleri geri ödenecek. 16 eyaletten 11’inde okulların tatil olması nedeniyle mağdur olan öğrencilerin sayısının az olduğu belirtildi. Ancak grevlerin uzaması halinde etkinin çok daha büyük olması bekleniyor. İlk uyarı grevi cuma günü akşam sona erecek. ‘ÖLÇÜSÜZ VE ABARTILI’

Demiryolları İnsan Kaynakları Yöneticisi Martin Seiler, sendikanın aldığı grev kararını ‘ölçüsüz ve abartılı’ olarak değerlendirirken, sendika yöneticilerini sorumlu olmaya ve müzakerelere katılmaya çağırdı. DB Sözcüsü Achim Stauss da görüşmelerde ücret artışı konusunda hemen hemen birbirlerine yaklaştıklarını kaydederken, tarif sözleşmesinin süresinin masada çözülebileceğini ifade etti. Ancak Alman Makinistler Sendikası Başkanı Claus Weselsky, yapılan uyarı greviyle verdikleri mesajın anlaşılması gerektiğini söyledi. Alman yolcular derneği Pro Bahn da sendika ve demiryolları yönetimine çağrı yaparak sorunu bir an önce çözmelerini istedi.