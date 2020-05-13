Uyanık ve cesur olalım!

BAŞBAKAN Angela Merkel, “Henüz virüse karşı bir ilaç ve aşı bulunmadı. Koronavirüs birçok vakada gayet zararsız geçebiliyor, ama aynı zamanda ölümlere kadar çok büyük zararlar da veriyor. Ben bu virüs yüzünden kaybettiğimiz insanları ve ailelerini düşünüyorum. Bazı şeyleri başardık. Bu bizi bir ölçüde cesaretlendiriyor. Biz başlangıcından beri şuna inandık: Virüsü durduramayız, ama yavaşlatabiliriz ve yavaşlatmak zorundayız. Büyük bir ortak çaba ve uğraşla geçen ay ve haftalarda bu hedefe ulaşmayı başardık. Çünkü vatandaş, ekonomi ve devlet olarak zor bir dönemde ve zor şartlar altında birlikte durduk.”

KISITLAMALARA DÖNMEK İÇ KARARTICI OLUR

Şimdi bulaşma zincirini bir ölçüde takiple kırabildiklerini söyleyen Merkel, yoğun bakım yatak kapasitesini artırdıklarını vurguladı. Korona krizine karşı alınan önlemlerin doğru olduğunu savunan Merkel önlemlerin ve aynı zamanda şimdi adım adım hafifletilmesinin de doğruluğuna inandıklarını vurguladı ve şöyle uyardı: “Geçtiğimiz haftaların üstesinden geldiğimiz için sevinmeliyiz. Ama ben burda aynı zamanda ulaşılanı tehlikeye atmamayı da bir görev biliyorum. Çok şey ve çok hızlı olmasını isterken, kısıtlamalara yeniden dönmek zorunda kalırsak, bu çok iç karartıcı olur. Cesur ama uyanık olalım. Kamu ve ekonomik yaşamı adım adım açalım, ama pandemiyi de hep gözönünde bulunduralım. Her şeyden önce işimizin başına, okul hayatına, kafeye, spor faaliyetlerine geri dönelim. Ama temel kurallara uymaya da devam edelim. Fiziki mesafe bırakalım. Ellerimizi yıkayalaım. Korumaya ihtiyacı olanlara saygı gösterelim. Eğer kararlı biçimde bu kurallara uymaya devam edersek, geri dönüşü engelleyeceğimize inanıyorum.” VERGİ ZAMMI YOK

Anamuhalefet aşırı sağ AfD partisinden gelen, önlemlerin neden olduğu ekonomik sonuçlara hiç girmediniz sorusuna Merkel, “İnsanların kısa çalışması bunun ekonomik sonuçları olacağını gösteriyor. Ama aynı zamanda o insanları bir hiçe de göndermediğimizi gösteriyor” dedi. Bu sözleri yoğun alkışlanan Merkel, ekonomik sonuçların “Üstesinden gelme şansımız da iyi” diye ekledi. Vergilere ve harçlara hükümet olarak zam yapmayı planlıyor musunuz sorusuna Merkel, “Kimse hiçbir şey hissetmeyecek demeyeceğim. Bugünkü durumda herhangi bir vergi zammı ve harçları artırma planı yok” yanıtını verdi. Merkel cep telefonu üzerinden bulaşma zincirini takibi sağlayacak ‘korona App ne zaman gelecek’ sorusuna ise “Aşıdan önce gelmeli” dedi, ancak zaman alacağını söyledi. Merkel koronavirüsün et fabrikalarında yayılmasıyla ilgili soruya ise buna karşı çok sıkı düzenlemelere gitme hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Başbakan Merkel, Yeşillerli milletvekili Tabea Rössner’in Rus istihbaratının 2015’te federal meclis milletvekillerini ‘hack’lediği sorusuna ise “Bunu çok ciddiye alıyorum. Çok samimi söyleyim, bu bana çok acı veriyor” dedi.