Üvey kardeş değil, gerçek kardeş olacağız

Sayın Keskin, Berlin’le kardeş ilçe projesi nasıl başladı, nasıl bir süreç izleniyor?

Belediye başkanı seçildiğimiz yıl Berlin’i ziyaret etmiştik. Şişli Belediyesi olarak Almanya’da kardeş ilçe düşüncemiz vardı. Çeşitli görüşmeler yapıldı. Ancak pandemiden dolayı daha sonra gelemedik ve karşılıklı yazışmalar yaptık. Birkaç görüşme sonucunda her iki belediye olarak yani Charlottenburg-Wilmersdorf ve Şişli olarak da meclislerimizden kardeş belediye olmak için karar aldık. İnternet üzerinden yaptığımız görüşmelerde de her iki taraf neler yapabilir üzerinde konuştuk. Pandemi izin verirse yüz yüze görüşerek bu projemizi sonuçlandırmak istiyoruz. Charlottenburg-Wilmersdorf Belediye Başkanı ve heyetini en kısa zamanda Şişli’de ağırlamak istiyoruz. Hemen ardından biz de eylül yanda Berlin’e gelerek, ‘Kardeş şehir çerçevesinde neler yapılabilir?’ diye yerinde inceleyeceğiz. Bu arada Berlin’deki eski Yesiller partisi milletvekili Özcan Mutlu’ya teşekkür etmek isterim. İlişkileri o kurdu ve onun katkısı oldukça büyük.

Peki bu sene bir anlaşma sağlanır mı?

Aslında konu bizim açımızdan tamamlandı. Eğer bir engel çıkmazsa ağustosta yapılacak ziyarette ön protokol imzalanacak. Çünkü her iki belediye meclisinden de geçirildi. Yani hiçbir engel kalmadı. Protokol imzalandıktan sonra hem valiliğe hem de Dışişleri Bakanlığı’na hem de kaymakamlığa bilgi vereceğiz.

HEDEF İKİ TARAFI DA

MUTLU EDECEK ÇALIŞMALAR

Kardeş belediyede neyi amaçlıyorsunuz?

Şişli bu konuda öncülük yapan belediyelerden biri. Asıl amacımız her iki belediyeye katkı sunacak alt yapıyı hazırlamak. Belli alanlarda onların deneyimlerinden yararlanmak, onların da bizim deneyimlerimizden yararlanmasını sağlamak istiyoruz. 4-5 alanda da birlikte proje geliştirmeyi planlıyoruz. Almanya ile belli çalışmaları zaten yapıyoruz. Bu çerçevede karşılıklı kardeş şehirlerden beklentimiz, her iki tarafı da mutlu edecek çalışmalar yapmak. Örneğin, bizim Kore ile Amsterdam ilçe belediyeleriyle kardeş ilçe belediye var. Daha proaktif hareket etmek istiyoruz. Yerel yönetimler açısından oradaki deneyimlerden yararlanmak istiyoruz. Bir de katılımcı bütçe projemiz var. Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesinde de başka bir adla buna benzer bir proje yapılıyor. Dünyada örneği çok. Türkiye’de ilkini biz yapacağız. 35 ülkede 2 bin civarında belediye böyle bir katılımcı bütçe yapıyor.

Katılımcı bütçe nedir?

Şişli’de 25 mahalleden oluşan komiteler oluşturduk. Şişli Belediyesi’nin genel giderleri çıktıktan sonra kalan kısmındaki bütçenin yaklaşık yüzde 10’unu, 25 mahalleden oluşan komitelerle birlikte değerlendiriyoruz. Yani hangi mahalleye, hangi yatırım, hangi tarihler arasında yapılacak, birlikte karar vereceğiz. Bir anlamda biz Şişli’deki vatandaşlarımızla birlikte Şişli Belediyesi’ni yönetme arzumuzu ifade ediyoruz.

BU KARDEŞLİK PROJESİNİ

MODA DİYE YAPMIYORUZ

Birçok ülkede kardeş şehir veya kardeş ilçe belediye anlaşmaları var. Bu tür anlaşmalar ilk başlarda büyük heveslerle yapılıyor ama sonra sadece kağıt üzerinde kalıyor. Siz Berlin ile yapacağınız iş birliğinde bunu nasıl aşacaksınız?

Bu kaygınıza katılıyorum. Ancak biz bunu moda diye yapmıyoruz. Ekonomi, kültür ve spor alanında yapılacak çok iş birlikleri var. Benim dönemimde pasif bir kardeş belediyecilik olmasına izin vermeyeceğim. Gerek Türkiye’de gerekse dünyadaki başka belediyelerdeki uygulamamızda ben üvey kardeş olmak istemiyorum. Gerçekten kardeş olup karşılıklı birbirimize hangi konuda artı değer yaratırız, hangi deneyimlerimden yararlanırız diye katkı sağlamak istiyorum. Hem dünya genelinde hem de ülkemiz açısından baktığınızda hele küresel pandemi gibi bir belayla karşılaştığımız bir dönemde iş birliklerini daha fazla artırmamız gerektiği ortaya çıktı. Deneyimlerimizi daha çok paylaşmamız gerekiyor.



KOLAYLAŞTIRICI

TARAFTA OLACAĞIZ

O zaman her yıl düzenli olarak karşılıklı ve her iki ilçe arasında gidip gelen etkinlikler yapılacak mı?

Ben şeklen şartları yerine getirmiş olmak için kardeş belediye olmadım. Bu olayın bir boyutu da var. Orada yaşayan Türk vatandaşlarımız, dostlarımız var. Üçüncü kuşak ve dördüncü kuşak geldi. Hem oradaki yurttaşlarımızı hem de Alman vatandaşlarına Şişli’yi tanıtmak ve paylaşmak istiyoruz.

Berlin’de çok sayıda Türkiye kökenli yaşıyor. Bu kardeş belediyecilik açısından bir avantaj sağlar mı?

Dostluğumuz gelişirken orada yasayan hemşehrilerimiz bize yeni alanlar açacaktır. Biz de onlara yeni iş birlikleri, yatırım imkânları açacağız. Bizler belediye başkanları olarak kolaylaştırıcı tarafta olacağız. İnsanları birbirleriyle yakınlaştırmaya zemin hazırlayacağız. Örneğin, iş insanlarını bir araya getirerek karşılıklı ticari iş birlikleri ve yatırım fırsatları sunabiliriz.