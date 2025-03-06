Üvey ablayla ilişkiye hapis cezası!

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SAVCILIK, genç adamı üvey ablasına defalarca tecavüz etmekle suçlamış ve 5 yıl hapis cezası talep etmişti. Ancak mahkeme, kadının cinsel ilişkiye rızası olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler bulunduğuna karar verdi ve tecavüz suçlamasını düşürdü. Lucas K., küçük yaşta koruyucu aileye verilmiş ve 18 yaşına geldiğinde evi terk etmek zorunda kalmıştı. Sokakta kalan genç adam, Ocak 2023’te Dresden’de yaşayan üvey ablası Marie S.’nin yanına taşındı. Kadın, kardeşine bir aile ortamı sunmak istediğini söyledi.

BOĞAZINI SIKTI, TEHDİT ETTİ

Savcılığın iddiasına göre, genç adam eve taşındıktan kısa bir süre sonra ilk kez ablasına zorla sahip oldu. Kadının boğazını sıkarak dövdüğü, ayrıca onu tehdit ettiği de öne sürüldü. Marie S., kardeşinin kendisini sürekli korkuttuğunu ve köpeklerine zarar vermekle tehdit ettiğini söyledi. Ancak mahkeme, Lucas K.’nin defalarca ablasına “onu sevdiğini” söylediğini ve çift gibi davrandıklarını belirten tanık ifadelerini dikkate aldı. Ayrıca, iddiaya göre tecavüz yaşanmasına rağmen kadının kardeşiyle aynı yatakta yatmaya devam ettiği vurgulandı.

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‘AKRABA İLE CİNSEL İLİŞKİ’

26 Temmuz 2024’te Marie S., kardeşini polise şikayet etmekle tehdit etti. Ancak Lucas K., ablasından önce davranarak polisi kendisi aradı. Gözaltına alınan genç adam, cinsel ilişkiye zorlamadığını savundu. Mahkeme, Lucas K.’yi “akraba ile cinsel ilişki” suçundan mahkûm ederken, memura direnme, mala zarar verme ve fiziksel saldırı gibi başka suçlardan da ceza verdi.