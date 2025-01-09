Utrecht Turizm Fuarı kapılarını açtı

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THY’nin Amsterdam Müdürü Şerafettin Ekici’nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, DEİK-DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye’den gelen turizm şirketlerinin temsilcileri, Hollanda’daki Türk sivil toplum kuruluşları, turizm sektörünün önde gelen isimleri ve Türkiye’den gelen Marmaris Genç İşverenler Derneği Başkanı Caner Torunoğulları ve yönetim kurulu katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği’nin organizasyonu ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen bir resim sergisi de fuarda yer aldı. Büyükelçi Selçuk Ünal tarafından açılışı yapılan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergi, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor ve fuar boyunca ziyaret edilebilecek.

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THY STANTINDA RENKLİ ANLAR

100 metrekarelik geniş bir alana kurulan THY standı, görkemli bir açılışla fuardaki yerini aldı. Açılış kurdelesi, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, başkonsoloslar ve THY Amsterdam Müdürü Şerafettin Ekici, Turgut Torunoğulları tarafından kesildi. Açılışın ardından pasta kesilerek katılımcılara ikram edildi. THY standında düzenlenen etkinlikler arasında VIP iki kişilk Türkiye’ye gidiş geliş uçak bileti çekilişi de yapıldı. Çekiliş, katılımcılar arasında büyük heyecan yaratırken, bileti Edelstall İnternationl Gruop Simtronic CEO’su Ertan Torunoğulları kazandı.