Üst düzey 10 yöneticiden dokuzu erkek

HÜKÜMETİN, şirketlerin üst düzey sevisinde kadın yönetici sayısının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri beklemeye aldığını belirten Hannack, “Konu bir kez daha arka plana atılıyor” dedi. Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht ile Federal Aile Bakanı Franziska Giffey’in konuyla ilgili önerilerinin masada bulunduğunu ve yeni bir öneriye ihtiyaç duyulmadığını belirten Hannack, “Koalisyonu oluşturan partilerin liderlerinin tavrı anlaşılamıyor. Büyük koalisyonun bu konuda adım atılacağına ilişkin sözleri var. Adım atmak mecburiyetindeler” dedi.

Federal Aile Bakanı Giffey geçen yıl yaptığı açıklamada üst düzey pozisyonlarda kadın erkek dengesinin sağlanmasıyla ilgili düzenlemenin Federal Meclis’e geleceğini söylemişti. Ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen ciddi bir adım atılamadı. Ayrıca 2016’da yapılan düzenlemeyle borsada işlem gören en büyük yüz şirketin yönetim kademesinde kadın yönetici sayısının en az yüzde 30 olması da karar bağlanmıştı. DGB’nin yaptığı açıklamada ise büyük şirketlerin üst düzey seviyesindeki her on yöneticiden dokuzunun erkek olduğu belirtildi.